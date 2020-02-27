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「台東曙光假期」107處觀光保健站　照顧長者及遊客一起強健肌力

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▲ 「台東曙光假期-健康養生LongStay」 包括鹿鳴溫泉酒店、MATA家屋凱旋星光酒店均已加入。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 「台東曙光假期-健康養生LongStay」 包括鹿鳴溫泉酒店、MATA家屋凱旋星光酒店等均已加入。（圖／記者楊鈞典翻攝）


記者楊鈞典／台東報導

「台東曙光假期-健康養生LongStay」，在經濟部工業局與台東縣政府的支持下，除了推出不同天數的觀光養生LongStay遊程，也融合智慧科技，成立觀光健康保健站，近期已在台東的市區、縱谷、海線及南迴等地完成了107處的設置，提供台東縣民及遊客進行自我健康檢測，同時還可以將量測結果掃描存檔，作為個人健康的掌握。為了展現觀光保健站的佈點及使用，將於3月4日 在TTMAKER原創基地舉辦「健康肌力作伙來 保健養生說明會」，歡迎民眾參與。

台東縣府計畫處表示，近年來在老年族群常見的健康問題中，肌少症（Sarcopenia）為一新興健康議題，此疾病通常由多重因素導致骨骼肌流失。充足的骨骼肌為活動及維持平衡所需， 但是常人的肌肉量在50歲以後，約以每年 1% 的速度減少，當年紀越大，越容易因肌肉量不足與活動能力下降發生跌倒，最常見為老年跌倒後骨折，引發各式併發症，嚴重可導致生命危險，而想要避免肌少症的發生，除了飲食外，適度的運動、增加肌力，更能有效預防。

▼ 觀光保健站照顧長者及遊客一起強健肌力。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 觀光保健站照顧長者及遊客一起強健肌力。（圖／記者楊鈞典翻攝）

計畫處指出，近年縣府也致力推動「健康城市」，著重高齡友善環境的營造及健康照護，透過經濟部工業局普及智慧城鄉生活應用計畫，於去年打造以智慧科技融合健康養生的「台東曙光假期」，推出適合長者旅遊的LongStay遊程，今年則以友善長者照護為前提，已完成107處觀光健康保健站的設置，並著重於肌力檢測為主，包括血壓、手部握力、腿部肌力等健康量測，為鼓勵縣民、遊客多多使用觀光健康保健站，結合TTPush APP推出「健康肌力作伙來 保健養生」送台東金幣活動，民眾只要每天到健康保健站進行肌力檢測、運動，就有機會得到100枚台東金幣，限額1萬名，送完為止。

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