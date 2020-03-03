全家感染！患者痛苦哭「別救了就這麼死吧」　聽護理師一句玩笑話乖乖吃藥

▲大陸醫護人員全副武裝抗擊疫情。（圖／翻攝《杭州日報》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，其中湖北武漢是重災區。一名60多歲女患者哭求，「不想活了，不要救了，就這麼死了吧」，結果她聽到護理師葉蕾的一句玩笑話，選擇乖乖吃藥沉沉入睡。而葉蕾在爸爸去世一周年的忌日，毅然而然決定出發前往武漢，怕媽媽擔心，也隱瞞母親長達28天，直到有天媽媽在報紙上看到她。

《杭州日報》報導，葉蕾是浙江省杭州市建德市人，服務於浙江醫院ICU，她馳援武漢抗擊疫情已30多天。病區裡有一名60多歲的阿姨，全家都感染了，分散在不同的醫院，她也不清楚親人的情況，也沒有人給她做點營養豐富的食物送來，自己又很不願意喝營養液。

葉蕾和同事把自己的牛奶拿來，留給阿姨，讓她能夠補充營養。即便是這樣，阿姨在ICU中依然會很焦慮，有一天她哭著說，近乎哀求，「不想活了，不要救了，就這麼死了吧。」

▼大陸醫護人員全副武裝抗擊疫情。（圖／翻攝《杭州日報》）

葉蕾聽著，心裡五味雜陳，大家只好一次次耐心地開導阿姨。直到有一次，她說，「我們這麼老遠來幫你們，我們也想家的，如果你不好起來，你們不好起來，我們一個都回不了家。」沒想到這句玩笑話，阿姨卻聽進去了，乖乖吃藥，沉沉入睡。

葉蕾嘴上這麼講，心裡更不是滋味，自己知道給媽媽還撒著一個大謊。她是1月28日大年初四來武漢的，作為浙江省第二批援武漢醫療隊隊員，支援武漢科技大學附屬天佑醫院。

那天也是葉蕾爸爸去世一周年的忌日。葉蕾太知道媽媽了，不想讓媽媽牽腸掛肚地擔心，瞞了她28天。為了不讓她起疑心，只要有時間就用微信和媽媽發語音、發文字，卻不敢視訊通話。

▲▼葉蕾媽媽從報紙上看到女兒去支援武漢的報導。（圖／翻攝《杭州日報》）

直到2月24日，媽媽董躍雪在報紙上看到女兒去支援武漢的報導。「媽，對不起，以後我一定任何事都不瞞著你！我一定平安回家。」視訊電話那頭的葉蕾紅了眼眶，硬是沒讓眼淚流下來。

「你千萬要做好防護，要保護好自己，媽媽在家等你回來。」董躍雪抹著眼淚一遍又一遍地叮嚀著，一通視訊電話打完，她情緒還未平復，向前來探望的新安江街道黨工委副書記徐國平傾訴著，「女兒去支援武漢，我這個當媽的現在才知道，親戚朋友都瞞牢我......就這麼一個女兒，我是又擔心又害怕。」

董躍雪說，女兒只告訴了一些親密的親戚，拜託他們平時多照顧一下媽媽，並交代千萬別把她去援鄂的事說漏嘴。她不是沒懷疑過女兒的行蹤，本來說好一起去祭拜她爸的，日子過了也不見回來。她猜想是不是去武漢了，又怕女兒工作忙不願打擾，心裡的這句疑問，也從來沒在一言一語中戳破。

「在家一隻蟲，在外一頭虎。」董躍雪這麼形容自己的女兒，「女兒在家裡從小就是一個聽話乖巧的女孩子，從來沒讓我操過心。在外頭她就爭強好勝，一點不願意落在別人後頭。這些都是她的獎狀。你們看，這些是三好學生的，這是作文競賽的，這是演講比賽的。」

▼葉蕾從小就有一堆獎狀。（圖／翻攝《杭州日報》）