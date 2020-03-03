培訓防疫小尖兵　屏基準醫師校園宣導正確防疫知識

▲屏東基督教醫院與屏東市衛生所及仁愛國小合作，培訓社區防疫小尖兵 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

正值新型冠狀病毒肺炎防疫期間，屏東基督教醫院與屏東市衛生所及仁愛國小合作，安排畢業後第一年的住院醫師前往學校及社區宣導正確防疫知識，培訓社區防疫小尖兵。

▲▼學童反映熱絡。

這9位分別來自成大醫院、奇美醫院、嘉義基督教醫院、高雄長庚醫院、高雄榮民總醫院、高醫畢業後第一年的住院醫師，目前在屏基接受兩個月社區醫學訓練，認識並體驗基層醫療；參與社區醫療、整合性照護實務。

仁愛國小做為屏東縣國小防疫中心，開學前即積極落實各項防疫工作，開學後與屏基合作，安排畢業後第一年的住院醫師到每一班教室，用一堂課(40分鐘)的時間，傳授學生正確的防疫知識。

由於學校已停止大型集會，因此住院醫師們從上周開學後便進入仁愛國小依學校健康中心安排到各年級一班一班地宣導，內容包括認識新型冠狀病毒肺炎的傳染途徑、症狀及預防；正確洗手步驟、如何戴口罩…，學生們反應熱烈發問各種問題，從無症狀該怎麼辦到藥物治療…等，顯示國小學生們也很關注疫情發展。

他們提醒學生們熟記「濕搓沖捧擦」、「內外夾弓大立腕」等口訣，將正確防疫知識帶回家裡，提醒家人注意個人衛生，提升民眾警覺性及防疫觀念，成為社區防疫小尖兵，各自做好自身防護就不需要反應過度。

這群住院醫師們6日上午要到心樂園關懷據點(屏東市崇德一路231號)宣導。另外屏基也和基層醫療合作，安排診所醫師到明正國中、中正國中以視聽教學(廣播)的方式宣導防疫。