健保藥品缺乏急死藥師　衛福部應協助讓健保藥局有藥可用

▲新冠肺炎疫情衍生社區健保藥局缺藥問題，讓慢性病連續處方箋領不到藥，可能再回醫院而增加被感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎讓大陸停工，導致西藥原料缺料而衍生健保用藥缺藥問題，更急死健保藥局藥師，台南市藥師公會理事長吳振名懇請衛福部應設法協助社區健保藥局有藥可用，否則藥師代售口罩常被民眾罵，接下來又因缺藥，無藥可調劑健保處方箋，藥師們怕會讓領不到處方箋藥的民眾砲轟！

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吳振名理事長說，前一陣子社區健保藥局藥師因為趕讓民眾能快點有口罩可買到，紛紛先擱下領藥日期較遠的慢性病處方箋調劑，先急著處理口罩的事，等到要處理處方箋調劑訂藥時，才發現好幾個供藥平台都已缺了好幾種藥，現在是急的像熱鍋上的螞蟻，深怕又再被領藥的民眾罵，且民眾如再擠回大醫院領藥，也不利於防疫現況。

藥師公會常務監事史宗良也表示，之前在部分的藥師群組，就有人提出接下來會面對的是缺藥的問題，有些較慢看到訊息的藥師打電話到藥廠要訂藥時，才發現慢了一步，因為不只社區健保藥局怕缺藥，醫院診所也怕缺藥，所以很多藥品都被捷足先登給訂完了，部分藥師訂不到藥，現在只能乾瞪眼。

吳振名說，之前包括衛福部的食品藥物管理署和國民健康署都呼籲慢性病患可憑醫院或診所開立之慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險；健保署長李伯璋也曾投書到新聞媒體建議民眾若只為慢性病連續處方箋領藥，盡量考慮在社區藥局取藥，前天中央疫情指揮中心發布已有醫院發生院內感染情形出現，部分的民眾拿慢性病連續處方箋，要到社區健保藥局領藥，社區健保藥局卻因訂不到藥而無藥可給，場面相當尷尬，他再次拜託食藥署一定要儘速幫忙社區健保藥局能訂得到藥、有藥可用，否則藥師又會再次被民眾怨嘆。

吳振名也提醒，持有慢性病連續處方箋的民眾可於領藥日前，提早先將處方箋拿到社區健保藥局，請藥師確認是否有缺藥的問題，以利健保藥局備藥訂藥，避免領藥時間到卻無藥可領，需再回醫院領藥增加舟車勞頓之苦、也增加被感染的風險。

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