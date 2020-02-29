獨／衛福部絕對機密公文「告知黃偉哲陽性1843例」？　台南衛生局說話了

▲網友在《ETtoday新聞雲》臉書亂po假公文，台南市衛生局呼籲請勿轉傳，涉及刑責 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、林悅／台南報導

《ETtoday新聞雲》報導新冠肺炎全國確診案例第32例的看護的高雄友人，也就是一名女移工目前在負壓隔離病房第4天的情況，但沒想到卻有網友在底下留言，貼出一張「絕對機密」公文，表示台南市新型冠狀病毒呈現陽性樣本數為1843例，記者立刻求證台南市政府衛生局，衛生局疾管處人員表示：「假公文」，同時呼籲不要再轉傳，不排除會請警方追查。

這張公文標示是「衛生福利部」的函件，是給台南市長黃偉哲，發文日期是在2月17日，同時為「緊急件」以及「絕對機密」，主旨是寫「據檢，為台南市109年2月2日各醫院送檢新型冠狀病毒COVID-19檢測結果告知」，而底下說明是「至2月16日止台南是各醫院第一批送檢樣本數6354例，呈陽性為1843例，各醫院詳細結果如附件」，底下還有部長陳時中的姓名章。

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▲網友在《ETtoday新聞雲》臉書亂po假公文，台南市衛生局呼籲請勿轉傳，涉及刑責 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲網友在《ETtoday新聞雲》臉書亂po假公文，台南市衛生局呼籲請勿轉傳，涉及刑責 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

公文被貼在《ETtoday新聞雲》的臉書當中，貼文的是一名Jack Yxxxx的網友，還標寫了「我們台南..」，不過這個公文一貼出來，立刻被其他網友警告：「亂傳有罪責知道嗎」？「亂傳好玩嗎！？」、「這一看就假的，你是在哈囉嗎」？

而記者也立即求證台南市政府衛生局疾管處，確認是「假公文」，疾管處人員表示衛福部要轉知給地方政府，受文者不會寫「台南市長黃偉哲」，而是會給「台南市政府衛生局」等字樣。

台南市政府衛生局也呼籲這是假公文，也請網友不要再轉傳，不僅觸犯傳染病防治法之外，也會涉及假消息等相關罪責，台南市政府警察局恐怕會主動追查。

▲台南市衛生局證實這張為假公文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）