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藍委疑「7天2片口罩是否夠用？」　前立委：國民黨連在野黨都當不好很悲哀

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▲▼立法院國民黨團大會 書記長蔣萬安堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安表示，台灣出現院內感染是很大警訊。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情出現院內感染，立法院國民黨團1日召開記者會，書記長蔣萬安呼籲政府思考「健康的人不用戴口罩」是否已不合時宜，目前實名制成人7天領兩枚口罩，國人是否夠用？對此，民進黨前立委謝欣霓則說，「國民黨連在野黨都當不好，很悲哀…面對危機無法操作成轉機，讓你們當第二大黨真的太浪費了。」

蔣萬安表示，台灣出現院內感染是很大警訊，代表病毒量較高的傳播者可能出現，韓國、武漢市的疫情爆發都是從院內感染開始，如果不謹慎處理，疫情可能擴大。

蔣萬安指出，越來越多醫師及專家出面呼籲，「健康的人不用戴口罩」的說法可能已經不合時宜，請政府重新思考，口罩配戴政策是否有調整的空間；目前實名制成人7天領兩枚口罩，國人是否夠用？如果沒有辦法增加的情況下，有沒有其他替代的方案？

▼民眾防範疫情外出紛紛戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

林奕華則說，政府宣導通風地方不用口罩，但若在通風的室內如學校教室，是否健康同學可以不用口罩，「這兩天好多家長打來擔心，是真的不用嗎？」她建議，未成年兒童目前7天4片口罩，有沒有可能增加到5片？針對慢性病患者、65歲以上長者，7天2片口罩的保護是否夠？希望政府多考量。

對此，謝欣霓在臉書表示，「國民黨連在野黨都當不好，很悲哀」，看著他們記者會直播，立委們只會抱怨口罩分配不均，「我順手寫了句『國民黨應該捐口罩啊』，然後他們就崩潰了，還有人說他繳稅養我（真是沒常識）。」

謝欣霓認為，國民黨真的可以先出資，要求政府的口罩供應以65歲以上老人、慢性病患者，免排隊可優先發放使用，「趁此洗刷馬英九一直要對中國人道，捐助口罩的壞印象。面對危機無法操作成轉機，讓你們當第二大黨真的太浪費了。」

有網友留言，「一天只有1000萬個，很難每個人平均每天都可以有新口罩可以用」；謝欣霓回，「當然，只是他們可以丟出很好讓社會認同的議題，卻傻傻不做只會唱反調。」也有人說，「多連任幾次在野就有經驗了」；謝回「真心希望他們可以言之有物。」

▼謝欣霓臉書發文。（圖／翻攝謝欣霓臉書）

謝欣霓臉書發文。（圖／翻攝謝欣霓臉書）

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