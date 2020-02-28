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醫師只出嘴！房東歧視護理師拒租　ICU醫「女兒媳婦神比喻」：她們手比我乾淨

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▲護士。（圖／CFP）

▲因為新冠肺炎疫情嚴重，護理師遭歧視事件頻頻傳出。（圖／CFP）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，身處第一線護理師遭到歧視的事頻傳，Icu醫生陳志金更直接在個人臉書發文表示，「我是重症醫師，我挺護理師！我們一起挺護理師！」希望大家能更重視24小時照顧病人的護理師，「真正在幫你家人治療的是護理師，醫師只出一張嘴！你們要感謝護理師，我都靠她們幫忙。」

27日陳志金醫師也在粉專發文，指出一名房東在準備簽約前一刻，竟反悔退租，只因為房客身分是「護理師」，讓他看透人性，「過了17年了！SARS時期，對醫療人員的種種『歧視』，現在竟然再現。」並表示對這樣的行為感到非常難過。

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲在病房內隨時關心病人且第一時間幫忙搶救的都是護理師。（圖／路透）

「在加護病房，24小時都在病人身邊進行治療的是『護理師』，不是醫師！」陳志金表示，醫師除了查房，就是在病人有狀況的時候，才會出現，所以和病人接觸的時間不會超過一小時，通常是護理師最早發現患者病情變化，更在第一時間處理並求救。「人就是這麼奇怪，對著一年回來一次的女兒就笑臉迎人，面對一年365天都在照顧你、把屎把尿的媳婦就嫌東嫌西、沒有好臉色？」

陳志金表示，護理師的辛苦不只是平日，在新冠肺炎的疫情時期，更是如此！進去隔離室最多次，待在裡面最久的都是她們。另外，在隔離室裡面，餵食病人、幫病人翻身拍痰、把屎把尿的人，不是你至親的人，而是跟你非親非故的護理師！

陳志金醫師認為，護理師的風險最高，壓力也最大，但是她們沒有畏懼，也沒有逃避！「護理師的手一點都不髒，她們是最落實洗手的醫療人員！她們的手，比我還要乾淨！」護理師值得我們大家的感謝與尊重，她們有很好的訓練，也懂得如何保護自己、保護家人、保護身邊的人！「我相信社會上大部分的人都是明理，也是知道感激的，但是還是有極少數的人，因為不瞭解，而誤會她們，因而造成她們的傷害！」

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