孩說溜嘴「上周從日本回來」…媽心虛低頭開溜！　店員嚇壞：她們都沒戴口罩

▲從日本回來的旅客應該待在家，外出也得全程戴口罩。非當事人。（示意圖／免費圖庫stocksnap）



記者黃可昀／綜合報導

日本疫情持續惡化，從該國旅遊回台的旅客應進行14天自主健康管理，盡量待在家別到處跑，避免自己感染後傳染給他人。一名在糖果店上班的女員工，今天在幫客人結帳的時候，無意間聽到旁邊一對母女的對話，言語之中洩漏出媽媽「上禮拜從日本回來」，讓她嚇到內心閃過無限髒話。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，原本那對母女只是在逛糖果毫無異狀，直到女兒在遠處大喊，「媽咪，這個是你上禮拜去日本買的嗎？」店裡氣氛頓時凝結，照理來說，上禮拜才從日本回台的旅客，現在應該要待在家自主健康管理，假設有不得已要外出的狀況，也得「全程配戴口罩」，沒想到那位媽媽竟然沒戴口罩就帶女兒跑出來逛街，不知道兩人已經路過多少店家。

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▲在機場排隊等待檢疫的旅客。（圖／讀者提供）



她當下趕快幫其他客人結完帳，打算上前向那對母女確認，結果一回神兩人早已消失無蹤，「拜託，台灣給你們方便不是當隨便」，原PO趕快在她們經過的地方猛噴酒精，「能不能有自覺點！」

網友抨擊，「我還遇到前天從日本回來的，還很驕傲的覺得代購很辛苦…我過她健保卡，看上面顯示從日本大阪回來我都嚇死」、「就是有這種人，失控了再怪政府防疫做不好」、「就是有不自律的人，搞的別人神經緊繃」。

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