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外籍移工染新冠肺炎　侯友宜緊急召集仲介宣導防疫措施

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▲▼新北市長侯友宜召集新北移工仲介，部署防疫措施。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜召集新北移工仲介，部署防疫措施。（圖／新北市政府提供，下同）

記者蔡文鈴／新北報導

新北市爆出外籍移工感染新冠肺炎，新北市長侯友宜1日親自率領副秘書長劉和然、勞工局長陳瑞嘉、勞工局及衛生局團隊，緊急召開與移工仲介的防疫宣導對話會議，邀請30家仲介代表到場與會，討論外籍移工相關防疫措施。

侯友宜表示，因應昨天已發生醫院內感染案例，而外籍看護在醫院內也是重要的工作者，所以緊急召開會議擴大宣導層面以期降低群聚感染的機會。

侯友宜強調，市府已取消越南及泰國歷年辦理的破萬人大型活動，呼籲仲介也取消辦理移工大型活動，也強調洗手步驟及口訣「內外夾弓大立腕」，尤其應落實體溫檢測，保護移工就是保護自己。

▲▼新北市長侯友宜召集新北移工仲介，部署防疫措施。（圖／新北市政府提供）

會議討論過程中，針對入境時因為發燒尚未確診是否感染的移工，侯友宜直接承諾協助尋找合適的場所，並由勞工局建立通報窗口，採使用者付費精神提供移工短期安置之場所，以免引發群聚感染，如果居家隔離或居家檢疫人員違反規定在外趴趴走，新北市政府將採強制隔離。
另外，在醫療院所照顧被看護者之外籍移工，因勞動部規定雇主應提供適當的防護措施，而看護工作屬性無法長時間外出排隊購買口罩，新北市政府建議中央應變指揮中心，可由醫療院所提供被照顧者及照顧者購買口罩的管道，減少感染風險，也減少雇主購買口罩的壓力。對於仲介公司從業人員工作屬性也要求比照計程車業者，請中央一併予以評估考量是否專案購買口罩。

▲▼新北市長侯友宜召集新北移工仲介，部署防疫措施。（圖／新北市政府提供）

仲介提及如果移工曾入境中港澳或是由中港澳轉機來台或其他因素，需配合衛生主管機關「居家隔離」或「居家檢疫」之要求，雇主是否需給付薪資，依勞動部解釋「居家隔離」或「居家檢疫」，性質為防疫假，給假不給薪。如果是雇主要求勞工「自主健康管理」，因勞工願意出勤提供勞務，雇主卻要求勞工不出勤，屬雇主受領勞務遲延，雇主應照給工資。

侯友宜要求仲介公司要做好本身自主管理，並加強向移工及雇主宣導，勤洗手、在人潮擁擠場所及密閉空間應戴口罩。新北市政府呼籲，如移工有發燒、咳嗽等不適症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）或1955專線協助進行通報及諮詢。呼籲雇主也應主動關心移工健康狀況，做好防疫工作。

▲▼新北市長侯友宜召集新北移工仲介，部署防疫措施。（圖／新北市政府提供）

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