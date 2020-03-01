　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台女赴星超帶3020片口罩被海關沒收　創禁令發布來最高紀錄

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高中以下各級學校開學在即,各校積極準備各項防疫物資,口罩,外科口罩。（圖／記者李毓康攝）
▲口罩示意圖。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者台北1日電

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球確診案例攀高，口罩取得不易，海關表示，25日再查獲一名前往新加坡的台籍女性旅客，超帶3020片口罩闖關出境，刷新旅客個人違規最高紀錄，換算數量約60盒，已移作防疫之用。

為確保國內口罩充足，政府從1月24日起4月30日止實施口罩出口禁令，範圍包含旅客攜帶出境，目前規定只能攜帶5盒、也就是250片自用口罩，超量部分將遭海關沒入。

財政部關務署官員表示，觀察2月下旬以來，旅客違規案件數明顯減少，但零星仍有單筆大案出現，25日從一名前往新加坡的女性台灣籍旅客托運行李中發現，有大量散裝醫療級口罩，集中清點後發現，數量高達3270片。

關務署官員說，扣除250片自用口罩給旅客後，其餘3020片隔天便移送給衛福部作防疫之用；累計從1月24日以來，加計旅客攜帶、快遞、郵包及貨運，已抓到851件違規案件，合計查扣17萬1450片口罩，25日查獲這起案件，為旅客個人超量攜帶數量最大的一宗。

另一方面，關務署呼籲，在出口禁令期間，口罩不能以快遞或郵包方式寄送到其他國家，即使數量很少也不行，但2月25、26日台北關仍各查到19件及29件違規案件，共查扣3289片口罩，違規件數並未趨緩；疫情期間，會以X光加強對郵包、快遞查緝，呼籲民眾不要再試圖夾帶寄送出口。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
16歲整型60次！網紅動刀9部位…對比「原廠照」網看傻
南韓再添210例「單日增586確診」　全境累計3736例18
知名獸醫師狂轟「口罩變薄價格又貴」！指揮中心回應了
阿北生病了！柯文哲疑染諾羅病毒　臨時取消公開行程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冥冥中自有安排！大庄浩天宮媽祖去年早指示　「7天6夜遶境」延到11月

疫情發燒避免群聚感染　台南學甲慈濟宮學甲香大遶境延期舉辦

兒莫名「想跟自由女神拍照」媽苦惱　公園揭曉解答...超噴飯：這台灣女神啦

醫師轟「口罩變薄」價格又貴！指揮中心解釋：醫用口罩有2種

台女赴星超帶3020片口罩被海關沒收　創禁令發布來最高紀錄

日台共驗6次！境外感染+1　台灣累積40例...「個案身分懶人包」全圖解

獸醫轟口罩「質量變薄變差」...網罵翻　護理人員嘆：真的沒以前好

影／「民意代表跑攤沒必要」　陳時中：視訊探病是一個很好的手段

買茭白筍！一剝「底部被切光」傻眼：是要當花插？內行一看笑了...誤會超大

影／日本「旅遊建議」何時提升？陳時中用「圖表」解析：尾巴翹得越高越危險

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

柴皇后報名衝刺賽！穿洋裝走台步 麻麻崩潰：這不是我要的結果XD

冥冥中自有安排！大庄浩天宮媽祖去年早指示　「7天6夜遶境」延到11月

疫情發燒避免群聚感染　台南學甲慈濟宮學甲香大遶境延期舉辦

兒莫名「想跟自由女神拍照」媽苦惱　公園揭曉解答...超噴飯：這台灣女神啦

醫師轟「口罩變薄」價格又貴！指揮中心解釋：醫用口罩有2種

台女赴星超帶3020片口罩被海關沒收　創禁令發布來最高紀錄

日台共驗6次！境外感染+1　台灣累積40例...「個案身分懶人包」全圖解

獸醫轟口罩「質量變薄變差」...網罵翻　護理人員嘆：真的沒以前好

影／「民意代表跑攤沒必要」　陳時中：視訊探病是一個很好的手段

買茭白筍！一剝「底部被切光」傻眼：是要當花插？內行一看笑了...誤會超大

影／日本「旅遊建議」何時提升？陳時中用「圖表」解析：尾巴翹得越高越危險

228連假、大專院校開學日　南警連續4日交通疏導不斷電

中職／中信兄弟5人開轟19安　13比4大勝統一

過年期間就沒公開發春聯　陳柏惟籲：地方頭人配合減少跑攤

買地建成「最甜蜜社區」　一家四口各擁超精緻小屋…內裝風格網羨慕爆！

中職／高國輝認真夜訓調整　洪總罕見指導打擊：替他擔心

無業大叔下載「552部羞片」全上傳論壇！標題還取名「台灣合集」　被判3個月

防新冠肺炎疫情擴散　新北籲暫緩大型宗教活動各宮廟響應

228連假台南戶外觀光夯　南巷警防交流道堵塞從早顧到晚

主播張宇狂教育法曝光！　拉2歲兒碰熱鍋：從那次他沒伸手想摸

超狂女奧客「燙髮6800元」假領錢實跑單　脫身秒回家吃上詐欺罪

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

生活熱門新聞

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

北部男確診！2月遊日本路徑曝光

三總感染科醫坦言：疫情有點進入照護體系

院內感染初步原因出爐　醫師說話

北東探13°C轉濕冷　下波強度逼近冷氣團

台灣爆院內感染！專家曝「無症狀傳人」跡象

收假日變天全台有雨！兩波鋒面接力「濕冷13度時間曝」

戴活性碳口罩！班導扯下：不是醫療口罩

首例「復陽」！鑽石公主號7旬婦日本2採陰「回台3採又確診」

女曝空服員「入境免護照」　移民署回應了

「鑽石公主號」返台旅客1人確診　嚴密隔離中！

北市聯合醫院3/2起發「門禁新令」

更多熱門

相關新聞

台灣累積40例　個案身分全圖解

台灣累積40例　個案身分全圖解

台灣新冠肺炎疫情連續3日增加確診病例，累積感染人數來到40人，指揮中心今（1）證實一名鑽石公主號返台旅客確診，她在日本經歷陽性確診、2次採檢陰性返台、3次採檢「復陽」。《ETtoday新聞雲》整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速回顧各個個案的身分與關係。

日職／王柏融2支0跌破4成

日職／王柏融2支0跌破4成

獸醫轟口罩「質量變薄變差」...網罵翻

獸醫轟口罩「質量變薄變差」...網罵翻

新冠肺炎大陸網軍假消息侵台　國安局假公文最誇張

新冠肺炎大陸網軍假消息侵台　國安局假公文最誇張

新冠疫情衝擊三星營運　記憶體與面板台廠可望受惠轉單效益

新冠疫情衝擊三星營運　記憶體與面板台廠可望受惠轉單效益

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19武漢肺炎口罩海關

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

謝和弦不買帳再嗆Keanna！

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

命理師急呼：辛龍你錯了！

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面