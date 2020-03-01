影／「民意代表跑攤沒必要」　陳時中：視訊探病是一個很好的手段

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情狀況。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，對於政府日前宣導健康的人不用帶口罩一事，台灣感染症醫學會理事長、台大小兒部主任黃立民認為「健康的人不戴口罩」已不適用於現今疫情發展。中央流行疫情指揮中心今（1日）表示，口罩政策方向不變，但在人口密集、密閉不通風地方就要注意。

指揮官陳時中強調，口罩方向政策沒有變，但對於人口聚集、密閉不通風就要特別注意，並特別提到，這兩天有看到民意代表跑攤，必須呼籲「跑攤沒有必要」，希望民意代表要有自主性，沒跑攤沒失禮，特定人多密集的地方要避免。另外。在醫院有設立一些限制，在合情合理情的情況下，大家盡量避免出入醫院。

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陳時中強調，出入醫院會增加很多交叉感染的風險，增加醫護人員不必要的負擔，當然視訊探病是一個很好的手段，若一定要去看，有相應的陪病人的管制，在醫院裡面一定要遵守相關規則，否則一定會嚴辦。民眾近距離接觸這些，或一定要參加這樣場合時就要戴口罩，在密閉或接觸不特定人士，都要更嚴謹一點。

另外，指揮中心表示，口罩發放政策，每週都會滾動式檢討，最重要方向是將必要使用戰備物資發放更完整。