《謎幻鏡─張嘉穎個展》台東美術館登場　一趟童話夢境之旅

▲▼ 《謎幻鏡─張嘉穎個展》日起台東美術館登場，饒慶鈴歡迎鄉親來一趟童話夢境之旅。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導



「哇！怎麼好像置身在童話故事中呀」，台東美術館最新檔期邀請台灣新銳藝術家張嘉穎，自27日起展出《謎幻鏡─張嘉穎個展》，將回顧藝術家從2009-2019年，10年創作歷程的濃縮呈現。縣長饒慶鈴讚賞藝術家古典油畫的紮實創作功力，展期自今日起至4月5日，饒慶鈴歡迎台東鄉親來一趟童話夢境之旅，觀賞魔幻夢境般的展覽。

台東縣政府文化處舉辦開幕式，由縣長饒慶鈴主持，包括縣議員黃碧妹、台灣史前文化博物館長王長華、縣府文化處長鍾青柏、各民代首長代表、地方藝文社團負責人，現場並有何嘉仁幼兒園小朋友參觀，並安排渡海而來蘭嶼達悟族古調歌謠演唱，以及難得一見頭髮舞蹈的表演，令現場貴賓嘆為觀止，隨後並由藝術家張嘉穎為與會貴賓作展覽導覽解說。





饒慶鈴致詞時表示，台東美術館已經11年，雖是一間小而美的美術館，不過，這幾年在縣府經營下，已成為北部知名藝術家爭相徵詢希望前來展覽的場所，也獲得文化部的高度肯定與讚賞，自上任以來，我一直期許「文化無所不在，轉角就能遇見藝術。」藝術來自於生活，扎根於生活，美術館今年首展邀請到的台灣新銳藝術家-張嘉穎，是一位年輕又充滿想像、有顆對生活充滿好奇的藝術家，邀請藝術家前來展覽，也是我們對於新銳藝術家的支持與鼓勵，期待讓更多的新生美學藝術家走進台東。

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