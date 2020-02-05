



▲▼ 饒慶鈴視察台東幸福住宅，重申縣府與住戶對工程品質要求同一立場。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府於2016年推出總數300戶的「幸福住宅」，希望在台東地價租金上漲的時刻，以低於市價3、4成的優惠售價提供給有需要的縣民。經過了4年的規劃設計、施工，目前工程已完工。縣長饒慶鈴5日特別實地視察，並隨機抽出3棟房屋檢審，饒慶鈴表示，對於工程品質的要求，縣府與住戶是同一立場，希望廠商針對缺失意見再行補強，讓民眾能夠滿意入住。

饒慶鈴指出，幸福住宅於2017年10月16日動工，經過了2年多的時間終於到了完工階段，雖然交屋期程已有延宕，她要求建設處長許瑞貴於2019年12月24日到幸福住宅工地視察，以及要求監造單位及施工廠商於1月20日前完工，期使承購戶能儘早入住，也有不少民眾希望能承購剩餘戶。

為了讓承購戶於入住時減少負擔及準備時間，縣府亦動用第1預備金啟動專案，委託代書協助承購戶辦理後續交屋、驗屋、以及過戶等相關流程(代書費用由縣府負擔)，且為壓縮相關行政作業，將協調相關單位採一站式服務辦理。此外，縣府亦準備每戶2萬元左右的交屋禮(如抽油煙機、流理臺等)提供承購戶選擇，跟大家分享入住的喜悅。

縣府建設處指出，幸福住宅自規畫興建，歷經2任縣長並跨局處由建設、地政、財經、稅務等單位的共同努力，於2017年10月16日開工，經過了2年多的努力終於完工，縣長指示周邊聯外道路將重新鋪設，周邊環境的整理亦爭取相關經費及納入縣府相關計畫，並配合幸福住宅整體環境營造。



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