新冠肺炎社區傳播難阻　蘇益仁：與其鎖國，不如思考如何「減災」

▲新冠肺炎台灣已有34人確診。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒，台灣至今已有34人確診，除了新增日本境外移入外，另有80多歲老翁造成的6人群聚，以及今（28）日新增的50多歲女性，感染源尚不明朗。前疾管局長蘇益仁表示，台灣指揮中心已進入一級開設，代表已難以阻止社區傳播，與其沿用一開始的圍堵政策，不如思考怎麼做「減災」，這樣至少能讓損失率從100%降到20%。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公佈2例確診個案，分別為北部30多歲男性與50多歲女性，前者曾於2月17至22日跟團赴日本大阪旅遊，25日出現症狀，研判是在日本遭感染；50多歲女性則本身就有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖住院、21日出現發燒、咳嗽症狀，26日診斷肺炎由醫院通報送驗，由於其近期無旅遊史，研判可能在醫院或社區感染。

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▲台灣新冠肺炎34例感染關係圖。（圖／楊殿宏製）

蘇益仁表示，許多國家新冠肺炎疫情愈發嚴重，台灣也提升到一級開設，未來在檢疫要維持多嚴謹，指揮中心都需審慎思考，因為如果一有境外移入，指揮中心就將旅遊疫情建議提升到「警告」，回國都需居家檢疫14天，這樣國人出不去，外面的人進不來，形同於「鎖國」，短期下來看似有利，但長期下來對經濟政治發展，都有負面影響。

蘇益仁提到，2003年SARS爆發支出，第一階段也隔離了10幾萬人，但後來發現患者需要發燒才具傳染力，第二階段隔離的人就變少了。而現在台灣會有零星社區感染，是因為無症狀感染者輕症就會傳染，這地方很難做防疫，社區感染爆發只是時間問題，應該提前部署，去做「減災」思考。

▲新冠肺炎延燒日本東京地鐵上人人戴口罩。（圖／路透）

「如果要維持飛機對飛，旅遊繼續，又要維持零星社區感染，已經不實際了。」蘇益仁表示，根據他觀察，在第20案以前的確診者，都是從中國大陸或武漢回台，且在二、三個禮拜後才發現，但之後出現的患者，許多都與中國大陸無關。

蘇益仁強調，日本旅遊團的確診案例已成為警示，「如果開放到日本旅遊，都有一定風險」，接下來也要面對韓國來的境外移入個案，指揮中心應該思考如何減災，譬如醫院超前部署，已出現社區感染的地方暫緩大型活動，才能將未來損失降到最低。