男未當兵到日本留學後落地生根　拒服兵役被判3個月可易科罰金

▲高雄陳姓男子到日求學，學成後成家立業，拒回國服兵役被判刑。示意圖，無關當事人。（圖／達志／示意圖）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄鼓山區一名36歲陳姓男子，2011年出境到日本就學，因屆期未歸在日本工作結婚生子，收到區公所催告返國公文後，陳母有告訴陳男，但他說要上班，仍未返國接受徵兵處理，依妨害兵役治罪條例第3條第7款之妨害役男徵兵處理罪嫌送辦，處有期徒刑3月，如易科罰金，以每天新臺幣1000元計。

判決指出，陳姓男子27歲時經內政部移民署核准出境到日本唸書，依規定最慢應在年滿33歲前返國服役，但陳男屆期竟滯留國外不歸，鼓山區公所兵役單位催告後仍不理，多次發文催告接受徵兵檢查，陳母代收後也有轉達給兒子，但陳男沒有回國服役，被依違反妨害兵役治罪條例送辦。

法院開庭時，陳男還在日本沒有回國應訊，陳母代替他出庭，說兒子在日本工作結婚生子，短期不會回來台灣當兵，她收到區公所兵役課催告返國公文後有告訴兒子，但兒子說要上班，沒有辦法回國接受徵兵處理，有避免徵兵處理意圖，足認陳男知道兵役行政單位催告返國接受徵兵處理。

法官根據多份催告回國公文和相關文件，服兵役是役齡男子應盡之義務，以求學之名申請核准出境後，屆期竟滯留國外不歸，未如期返國接受徵兵處理，經兵役行政單位催告後仍置之不理，也無返國服役之意願，不僅妨害國家對於兵役事務之管理，且破壞徵兵制度執行之公平性，認定陳男意圖避免徵兵處理，已違反妨害兵役治罪條例，因此判他徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

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