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手機拍MV成潮流　Lady Gaga全新個人單曲《Stupid Love》全用iPhone拍

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▲▼Lady Gaga《Stupid Love》。（圖／翻攝自推特）

▲Lady Gaga《Stupid Love》MV。（圖／翻攝自推特）

記者邱倢芯／台北報導

女神卡卡（Lady Gaga）強勢回歸流行樂壇，稍早她於Twitter釋出全新MV《Stupid love》的1分鐘預告。值得注意的是，Gaga的這首新單曲MV，是用iPhone 11 Pro所拍攝。

▲▼Lady Gaga全新個人單曲《Stupid Love》。（圖／Apple提供）

▲▼Lady Gaga全新個人單曲《Stupid Love》MV內容，全是用全用iPhone 11 Pro拍攝。（圖／Apple提供）

▲▼Lady Gaga全新個人單曲《Stupid Love》。（圖／Apple提供）

睽違3年，Gaga的首張個人單曲《Stupid Love》，全新MV內容一直維持保密，而在稍早釋出的1分鐘預告拍出外星沙漠的磅礴氣勢、色彩瑰麗的服飾造型，設定於時空不明的世界，似族領袖的Gaga 身穿粉紅裝束於沙漠出現，並施展超能力平定種族之間的鬥爭

片末Gaga以「外星手語」向眾人痛心自白「從來我想要的只是愛（All I ever wanted was love）。」

無獨有偶的是，去年美國小天后賽琳娜・戈梅茲（Selena Gomez）亦以iPhone 11 Pro拍攝《Rare》的音樂錄影帶。

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