台南左鎮化石園區附近遭非法棄置　環警聯合破案並移送法辦

▲台南市環保局與保七總隊第七大隊嘉義分隊、林務局嘉義林區管理處，共同查獲位於台南左鎮區光和段產業道路旁山坡地，遭非法傾倒裝潢廢棄物案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局與保七總隊第七大隊嘉義分隊、林務局嘉義林區管理處，共同查獲位於台南左鎮區光和段產業道路旁山坡地，遭非法傾倒裝潢廢棄物，行為人黃嫌涉及違反廢棄物清理法規定，當場製作筆錄，並移送台南地檢署偵辦。



環保局表示，該非法棄置地點鄰近熱門觀光景點台南左鎮化石園區不遠處，因人口稀少且產業道路位屬偏僻，易遭不肖份子傾倒廢土或棄置廢棄物，為防止該不法情事，已將該區列為重點巡查區域。

日前稽查發現產業道路邊坡遭非法棄置大量廢木、門板、木條等裝潢廢棄物及參雜一般民生垃圾，經向警方調閱監視器查得黃姓嫌犯，黃嫌供稱平常以一車500-1200元不等價格收受裝潢廢棄物，再載運至該址山坡地棄置，如今被逮面臨刑責，後悔莫及。

市長黃偉哲表示，為有效打擊不肖業者任意棄置廢棄物的惡行，特別囑咐相關單位跨局處合作，並強化環檢警行動合作，運用科技辦案手段如路口監視器、衛星影像、無人飛行載（UAV）及地理資訊系統（GIS）等科技工具輔助蒐證、採樣及調查，收集非不法棄置行為資訊，遏阻環保犯罪行為。

環保局長謝世傑進一步說明，環保局現在除了跨局處合作外，更以跨領域、跨縣市合作辦案，以提升破案率。謝局長特別提醒事業產生事業廢棄物時，除依法委託合法業者清理外，亦應依負起「相當注意義務」，以免遭追究負擔連帶清理責任。

環保局表示，本案黃嫌因未領有公民營廢棄物清除許可證，違反廢棄物清理法第36條第1項、第41條第1項、第46條第4項，將面臨最重5年刑責，並得併科新台幣1500萬元以下罰金，呼籲業者或犯罪集團勿心存僥倖，遭查獲除重罰外並同時追償不法利得。若民眾發現有違法棄置或處理廢棄物情事，請立即通報公害陳情專線:0800-066666，讓環保局稽查人員第一時間進行稽查，共同守護台南美麗淨土。



►75%酒精的乾洗手來啦！