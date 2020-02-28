北檢5度連繫衛生局！北市38歲女發燒猝死　未檢疫原因曝光

圖文／鏡週刊

台北市一名38歲女子在22日發燒，隔天死亡，由於正值武漢肺炎疫情延燒，檢警獲報時格外謹慎，至少5次聯繫台北市衛生局如何因應，北檢內部還多次開會研商，絕無外傳檢警拖延，或未聯繫衛生單位。

北檢今（27日）2度為了此案發出新聞稿說明，下午又再強調，檢方在報驗當日持續聯繫台北市衛生局疾病管制科、台北市衛生局政風室、台北市政府衛生局衛生稽查科人員至少5次以上，並提供往生者資訊，確認往生者是否須檢疫、有無居家隔離、居家檢疫或自主健康管理等身分。

北檢指出，經衛生單位回覆，無此前例，且非傳染病名單，所以無法到場檢疫。報驗的轄區分局也在同日聯繫防疫專線1922及疾病管制署共4次，通報本案往生者情形，經防疫專線1922回覆，已通報相關機關。

後來疾病管制署也回覆，本案若非居家隔離、居家檢疫或獨居情事，即不須疫情通報，如法醫相驗結果有異常，相關檢驗人員再依法通報等語。

本刊掌握，檢警第一時間得知死者生前曾感冒，相驗時均有穿著隔離衣並加強消毒，對於製作家屬筆錄也以視訊方式進行，大體也暫存放在殯儀館的負壓檢驗室。

檢察長邢泰釗為此也緊急召開主任檢察官開會，討論防疫SOP程序，甚至找廠商評估改建負壓隔離偵查庭的可行性，但廠商報價要花費2,000萬元才作罷，最後仍討論出8大防疫措施，以確保當事人及北檢同仁健康。



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