疫情不一定源於中國！鍾南山：有信心4月底基本控制

▲鍾南山說有信心4月底基本控制疫情。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山今（27）日表示，有信心在4月底基本控制好疫情，，目前疫情蔓延很快的國家可參考中國的方案，做到早發現、早隔離。此外，他還說疫情雖然最早出現在中國，但不一定發源於中國。

綜合陸媒報導，鍾南山27日在記者會上指出，他們此前曾預測疫情高峰會在2月中接近2月底，到了15日數字果然下來了，「我們有信心，新冠疫情4月底基本控制。」針對疫情形勢，鍾南山說當初國外預測中國是5月底，且是群防群治，不過現在卻是聯防聯控，「在這樣的情況下，中國在達到高峰之後很快就下來了，這個機制是很難得的，蔓延很快的國家可以參考中國的方案，做到早發現、早隔離，這個很關鍵。」

此外，鍾南山稱，突發性公共衛生事件，不是一事一時，這次新冠病毒疫情，確實暴露出短板（缺點），「我們CDC（中國疾控中心）的地位太低了，是衛健委領導下的部門，沒有得到足夠的重視。」在美國其他國家，CDC是直通中央的，甚至在特殊情況下，直接向社會通報，但中國得要逐級通報。

他進一步強調，目前CDC只是一個技術部門，只能向上報告，但向地方政府報告後，怎麼採取下一步措施，CDC無法決定，「所以，CDC地位要提高，而且應當有行政權，這個改變是非常需要的。」

鍾南山提到，「目前日本病例主要出現在鑽石公主號郵輪，他們的戰略是不讓人下船，進行隔離，結果越隔離越多，因為船本身就是封閉性的。日本這個做法比較失敗。義大利比較遠，但是周邊的韓國疫情嚴峻。所以要加強國際交流，分享經驗，一起聯防聯控。」

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