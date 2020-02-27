收鄉民20斤烏魚胗…答應他兒進清潔隊！雲林口湖鄉長得蹲牢7年半

▲雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常2016年時收下市價約1萬元的烏魚胗20斤，公懲會27日判他撤職，停止任用3年。（資料圖／東森新聞）

記者徐愷昕／台南報導

雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常2016年收下林姓夫妻贈送市價約1萬元的烏魚胗20斤，隨後便裁示林姓夫妻的兒子正式成為清潔隊員。全案曝光，蔡永常被認為有貪污嫌移遭移送法辦，台南高分院1月9日依貪污罪判他7年6月徒刑，褫奪公權4年；公懲會27日判他撤職，停止任用3年。

據判決，口湖鄉林姓男子得知鄉公所呂姓清潔隊員準備退休，清潔隊將有職缺，心中便開始盤算要幫兒子卡位，隨後在蔡姓男子牽線下，林男交付了40萬元給不知情的花店，替蔡永常還清他積欠花店的所有款項。

而在清潔隊面試徵選結果公告前，林男經蔡男通報得知蔡永常喜歡吃烏魚胗，遂馬上告知妻子，讓妻準備20斤（市值約1萬元）的烏魚胗贈送給蔡永常，作為蔡永常裁示錄用林兒成為正式清潔隊員的對價。同年月25日，蔡永常在清潔隊員的錄用簽呈上批示「予以錄用」，林兒順利成為鄉公所的清潔隊員。

雲林地院一審依不違背職務收賄罪判蔡永常5年有期徒刑，褫奪公權4年，案經上訴，二審台南高院1月9日改判蔡7年6月，並沒收他犯罪所得40萬6千元。仍可上訴。

監察院審理時認為，蔡永常身為公職人員卻無法廉潔自持，還利用職務收賄烏魚胗，作為林男交換成為清潔隊的條件，貪污行為已損及機關形象，審結判他撤職並停止任用3年。

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