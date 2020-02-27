台南托嬰中心涉虐遭勒令停辦　負責人開的另間「愛樂分」也爆違規收托

▲台南市私立愛樂分托嬰中心合格保育人員不足，且意圖冒用離職人員身分規避稽查，被社會局勒令停辦半年，並公布其名稱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府社會局針對轄內托嬰中心進行擴大稽查，發現台南市私立愛樂分托嬰中心收托幼兒14名，但現場僅有1名合格保育人員，明顯違反每收托5五名兒童應置專任托育人員1人規定，更意圖冒用離職人員身分規避稽查，社會局判定情節重大，依兒童及少年福利與權益保障法規定，勒令停辦半年，並公布其名稱。

社會局表示，每半年會針對立案托嬰中心進行不定期稽查，另對新立案托嬰中心，3個月稽查1次，以確保托嬰中心的環境安全及照顧服務品質。2月26日擴大稽查時發現台南市私立愛樂分托嬰中心收托14名幼兒，現場僅有1名合格托育人員，認定該托嬰中心收托比例明顯不符規定，且謊報托育人員資訊，以不具資格人員冒名頂替等事項，違反兒童及少年福利與權益保障法第83條第5款、第8款及第9款規定，社會局判定其情節嚴重，立即依同法第108條命其停辦半年，並公布其名稱。

社會局並帶回該中心監視錄影相關設備，進一步透過影像清查托育人員照顧情形，如涉及違反兒童保護情形，絕不寬貸，以維護受托幼兒的權益。

該托嬰中心收勒令停業後，社會局將盡力協助家長進行轉托及媒合托育資源，以減少中心停業對家長的影響，並針對該托嬰中心幼兒及其家庭進行訪視，提供關懷訪視服務，後續也將對幼兒的身心狀況進行評估，必要時將媒合心理諮商輔導資源協助。

市長黃偉哲表示，台南市絕不容許任何兒少權益受到傷害，對於托嬰中心有違法情事絕對零容忍，市長也要求社會局面對任何兒少被不當照顧，絕對要深度追查追究到底，並在合於法律規定下以最快的速度裁罰，以確保兒少最佳利益。

據了解，被社會局勒令停業半年的台南市私立愛樂分托嬰中心，與日前涉嫌虐童案被勒令停業1年的台南市中西區「新親親奶瓶」托嬰中心，都是同一位蘇姓負責人所經營，社會局26日晚上公告，社工並已把私立愛樂分托嬰中心監視錄影設備帶回來檢視，目前檢視中，還沒有發現有虐兒情況。

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