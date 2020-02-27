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侯友宜4000字建議防疫中心「一級開設」　蘇貞昌當場裁示升級

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▲ 侯友宜赴行政院會建議防疫指揮重心一級開設。（圖／新北市府提供）

▲ 侯友宜赴行政院會建議防疫指揮重心一級開設。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜27日出席行政院會，針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，強力建議中央應將防疫層級提高為一級，面對地方對防疫工作看法不一，應由行政院指揮官直接下令，要求地方政府配合，才能有效、迅速做好防疫工作。

行政院長蘇貞昌在回應時也當場宣佈中央流行疫情指揮中心，從二級提升為一級開設，由衛福部長陳時中擔任指揮官。

侯友宜表示，自第19例病例確診以來，政府面臨無症狀感染者新型態的防疫挑展，新北市即以「準社區感染」的整備來因應，同時也建議衛福部，社區感染演練要超前部署，新北市一定與中央並肩作戰，並願意身先士卒做「社區感染防疫實兵演練」，提供全國各縣市觀摩，屆時邀請院長、部長蒞臨指導。

侯友宜說，武漢肺炎疫情險峻，國外受影響國家已經有46國，在台灣雖然極盡全國之力守住第一關，但是仍不能放鬆，從現階段發生的案例來看，已經發生零星社區感染的情形。蘇院長表示，就如侯市長所建議「一定要超前部署，做好社區感染演練，我們必須料敵從寬、禦敵從嚴，需要中央與地方政府緊密配合。」

他表示，防疫政策需要地方執行，以居家檢疫為例，侯市長說強調，中央做不到的，我們願意來做，新北市光是孩子開學，我們就做了兩次的校園防疫演練，市府團隊都全力投入」，並製作防疫演練手冊發送各校確實執行。

會議中，蘇貞昌說「從疫情以來，我看侯市長不但身先士卒，而且能夠真正督管所有事務，剛才說已經開16、17次會議，還都是大型會議」；不斷的到各地督管防疫事務，並在防疫政策第一時間跳出來支持中央，包括隔離措施、隔離地點等，甚至陪同陳部長給所有隔離民眾加油打氣。

侯友宜說，針對農曆春節以來，口罩供應短缺問題，謝謝院長當時對於防疫及口罩使用時機的宣導，勤洗手、密閉空間建議戴上口罩，身為地方指揮官，他從第一時間就配合遵照中央指示辦理，貫徹到底，沒有改變過。很慶幸的，最近確診的最小病例，因為新北市一直要求密閉空間要戴上口罩，所以在確診之前該案例到補習班都有戴口罩，讓我們安心不少。

侯友宜也建議中央，在疫情嚴峻時期對於大型活動的舉辦與否，應建立一致標準給地方政府遵循，否則地方政府很難判斷、決定。他表示，像大甲鎮瀾宮媽祖遶境，因人潮擁擠且共食共宿，有高度感染風險，就應暫停舉辦；而像萬金石馬拉松這類的國際級賽事，是台灣唯一的金標籤賽事，就需要完整的評估，技術上能否做到妥善的防疫工作，昨天晚上決定停辦。

蘇貞昌說，對於各界比較疑慮的事情，侯友宜也都在第一時間做得非常正確，配合中央相關政策、作為及說法。這段時間，侯所做真如他所說做到「中央地方一條心，大家同步齊力」，例如侯友宜說，趴趴走個案不但要集中隔離還要付費等等，覺得從地方來配合中央的政策，同時在以地方負責機關的這個角度來做，不但強而有力，而且也可以讓民眾看到大家同心協力，他給予肯定。

▲▼侯友宜 陳時中出席行政院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯友宜列席行政院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 侯友宜赴行政院會建議防疫指揮重心一級開設。（圖／新北市府提供）

侯友宜院會發言全文逐字：

新北市在這一次疫情上跟中央並肩作戰，武漢肺炎是我們共同的敵人，只有上下齊心，才能夠打贏這一場戰役。從過年前到現在，這段時間，我們有任何狀況都一定跟衛福部反映，也謝謝衛福部長陳時中穩定給予指示，讓衛生局運作順暢。

我特別藉這個機會向蘇貞昌建議，因為中央疫情指揮中心公布了第19例確診以後，陸陸續續又公布了第24、第31例，這裡面整個公布的確診，其中有幾例是無症狀的確診，甚至24例我們現在還查不到源頭，讓我們面臨了新型的一個挑戰，我相信陳部長瞭若指掌。

新北市府每天都一定召開晨會，對疫情狀況也非常清楚；那這當中從過年前，從口罩上短缺的問題，大家都全力以赴，也謝謝院長做了宣導，那時候院長做那個宣導我覺得很好，戴口罩、勤洗手，尤其裡面又附帶了有一條是，在人潮擁擠、密閉空間建請戴起口罩，但是並沒有強迫。

市長身為地方指揮官，遵從中央的指示來辦理，從第一時間就這樣要求，所以這個要求到現在我沒有改變過；當然這當中，中央也一度在宣導短片裡有拍，健康者不需要戴口罩，這個我都尊重中央的看法，但是中央那一道命令，我從以前到現在就貫徹到底，我沒有改變過。那這當中我們很慶幸在無症狀確診裡面，

尤其第31個確診案例出來，是一個家族群聚的確診，這個孩子曾經到補習班，這個不是我說的，是中央疫情指揮中心說了這一段，那我也很清楚的慶幸這孩子在補習班，因為我再三去督導補習班，補習班大部分接受我的要求，戴起口罩，所以那孩子在補習班有戴起口罩。這個戴起口罩是不是完全保護？我不敢講，但起碼減輕我們的擔憂。

所以，當疫調出來的時候，該居家隔離的、自主健康管理的，新北市都是全力的配合來辦理。這個部分因為我們把口罩戴起來了，也減少了萬一沒有戴口罩所產生的一些影響。

我們也很清楚，在元月11號，在疫情還沒有大爆發之前，很多台商就回來投票，過年前在還沒有境外堵住之前，就有很多台商回來，這種無症狀的確診，到底在我們台灣還有多少，其實我們沒有辦法掌握到。

尤其第24例的確診個案，到29天在醫院裡面才篩檢出來，包括我們第27例的確診也是一樣在醫院才篩檢出來。所以在整個一個時間才能篩檢出來或是無症狀確診，在家庭的群聚現象裡面不斷的演變、不斷的發生，這個部份我們叫做是「彈性的應變作為處理」，因為民眾真的滿恐慌的，尤其在地方，我相信院長非常地用心，也能夠掌握狀況，也必然能夠了解民眾恐慌的心情

再加上日、韓兩國確診的個案，以及全世界確診的個案一直往上攀升，在這樣一個恐慌底下，如何安定民心，做好更到位，我要在這裡給院長特別報告。因為像這一段時間下來都是要地方去執行的，比如說居家檢疫這一項，新北市曾經最高5000個，一天5000個誰來做？一定是地方做，怎麼樣居家檢疫關懷他？

我跟部長也報告，部長很重視，不然我們來做一個居家檢疫關懷的示範動作，我說這個讚，我們來做。我也說了中央做不來的，我來負責做，沒關係，這些都沒有關係，因為大家要同心同力。但是一個居家檢疫，也不是一個陳部長他能夠完全做起來的，像我地方要動的民政體系、警政體系，還有志工體系，都要全部動起來。像開學我跟院長作一個報告，就一個開學，光演練我都最少演練兩次，第一次我覺得是不及格。

演練是誰負責？演練不是衛生局，那不是他們的專業，是消防局，消防局演練專家嘛；所以消防局作演練指導班，衛生局作專業提供，但是參加的還有警察局、衛生局，幾乎所有各局處要全部動起來。警察局做什麼？那一天開學交通的管制；消防局做什麼？腳本演練；環保局做什麼？怎麼樣叫他們消毒清潔；

衛生局怎麼樣落實這個衛教怎麼作好。所以一個開學，其實各局處都要總動員，不是一個單位，所以自外面的交通、包括志工怎麼站、家長怎麼配合，包括我們所有的校長、老師幾點要到場、要怎麼處理，我們都要全力的往上配合。所以我謝謝潘文忠部長，那天也去板中去看、去巡視，我相信潘部長對我們的做法應該很肯定，包括我們中午吃飯要怎麼打餐，這都要有很標準的一個動作，所以我拍了很多的錄影帶，也作了很多的落實，那這個都是要跨局處的。

甚至很多大型活動的決定，是不是一視同仁的標準？這有時候很難做，像鎮瀾宮大甲媽祖，這種的我就反對，我感覺那個人擠人又要共食又要共宿，這個東西真正會有很高度的、高風險的感染，這我就真的反對。但是，像昨天我們萬金石馬拉松到底要不要辦？我要想，這個都是一個國際級的競賽，國際級的競賽我就說一句話，要評估，為什麼要評估？國際級的競賽不像國內型的競賽，這涉及到國際田徑總會請示跟說明，所以這個東西我就說要評估技術上能不能辦，後來評估到晚上，絕對不能辦，我就把它取消掉。

因為技術上沒有辦法完備，然後我要請示國際田徑總會，因為我們好不容易也是在這萬金石馬拉松，也是在院長做縣長的時候開始創立的，到我現在辦了第10幾屆，不曾停過，我們要給人家停這個東西，我們當時還要跟人家請示，人家是國際性的，除非我們已經拿到金標籤，全台灣唯一得到金標籤，要停我們要很慎重。

所以後來我們考慮技術上不可行，為了健康我們把它停起來，包括宮廟，我雖然反對說鎮瀾宮這麼大型的，可是有一些中小型的，人沒有那麼擠，我們是不是可以給他辦？這都是地方可以做的，但是有些事情是要跟中央有共同的溝通跟協調的看法。

所以很多的事情我就要拜託，在這裡給所有各部會首長拜託，我一定很多事情會聯繫，尤其我最近因為無症狀確診案例出現，我就視同社區感染，要拚在前頭；我也知道院長，我跟你做事情這麼多年，你也知道我的個性，你說半年做不好治安就要下台，我跟你做的建議，你找我去說了兩小時，我說的建議你每項都有聽進去，你聽別人的話聽的進去，你說你就來做；

我相信陳時中部長跟你說的，你都有聽進去，所以你交代大家都這樣做，我相信你做事的態度就是這樣；所以治安從95年到現在都大幅下降，也是要謝謝院長，院長做了非常明確的裁示，治安會報發部會平台會議，把事情做好。

所以每次都要求的很嚴謹，我們才能做的好，今天同樣的很多事情，包括我要求我的急救責任醫院，都要視同社區感染做準備；視同社區感染很多的病床要清空、分隔篩檢要做好、防疫事前的宣導、事中要怎麼處理、事後社區要怎麼復原，這一定有一個步驟。

所以那天我打電話跟部長說，我來演練沒關係，因為新北市的災害防救演練，連續八年都是全國第一名，大家都來觀摩，我說我們先來做前面，部長跟我說居家關懷檢疫是不是做一下，我說好我們做給你看，我們就先做。我也跟部長說現在社區感染還沒發生，是不是要先做準備，因為太多無症狀的確診，你不知道在哪裡，所以我跟部長說，我們有一些感染科專家也是疫情指揮中心的人，我們大家來協同，我來做沒關係，到時部長再來給我們指導。

這個狀況我也是要跟院長說，如果你有空，演練也可以來給我們指導，地方的演練，如果在視同社區感染的期間可以做得好，可以讓大家來觀摩，這也是我們防疫作戰部署在前面的一件好事情。所以我這裡很誠懇的邀請部長、邀請院長都來參觀，如果我時間排好，會請示院長的時間，如果院長同意。

最重要我今天要藉這個機會跟院長報告跟請示，因為我知道院長跟副院長常常開會、關心這件事，包括總統去鶯歌看口罩工廠，我都很感動。但是我有一個想法，因為這是跨部會的事情，陳時中部長雖然是疫情指揮中心的指揮官，他也做的很實、很到位，這我必須要說。但涉及到跨部會的時候，我們要想到一件事，此刻疫情嚴峻的時期，我們算是防堵的很好，堵不了就減災，那我們堵到什麼程度？

如我剛剛所說，到底多少人在這狀況下，我們還不知道，寧可多堵，韓國的要回來，疫情堵不好我們來減災，像我現在看到的，我們就趕快做減災，這兩個步驟中間需要跨部會協調，不是單一個部長。 今天潘部長去看板橋高中，也不是潘部長一個教育部的事，而是每個人的事，我相信院長你也了解，這也是你的責任，我說的都很實在。今天新北若有狀況，也是我的責任，我可以推給誰嗎？我也不能往外推。

但是中央跟地方要有一個共同認識這是全台灣的事，我們要共同去面對這件事，我今天很誠心的建議跟請託，面對地方上若有大家看法不一致的，是要把層級提高，由院層級的指揮官來做決定，或是協調各部會做一個同樣的方向，要求下去一致性。

尤其院長你做事很有魄力，你的要求眾人都會執行而且速度很快，否則我也不願意用個案去向誰說好或不好，這不是互相批評的時機，但有時候各部會各自作業，有延遲或空窗，誰能負責？此刻兵貴神速，一刻都不能馬虎，院長我向您建議，層級我已經有建議時中部長說過了，建議提高到一級層級，我今日所謂提高到一級層級的建議重點是兵貴神速，各部會協調速度才會快；

地方有院級指揮官，看要如何執行趕快做到好，我的用意不過如此。不是誰來做一定最好，但是一個強有力的執行者可以將跨部會整合好，做陳時中指揮官的後盾，這就是台灣的福氣。今天是我已經開了16、17次會議，開到已經忘記第幾次了，總之我一早就開會，晨會不算，大型的會議開了16、17次，如同院長說的，重點是我們的效率在哪裡。

院長抱歉，我從過年後到現在因為太忙碌都沒來，今天來就是表達感謝還有建議，從頭到尾面對疫情我都是感謝和建議，這期間我會隨著中央調整步伐、全力以赴。謝謝院長讓我說這麼多，我目前已經視同社區感染在備戰、全力以赴，像我昨天又成立600個防疫志工，還有17家急救責任醫院我都會做好，我非常擔心院內感染，我想每個院長也都很憂慮、很緊張，有些配備不及的我都會跟陳部長報備。

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