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木瓜快快長大！嘉義女拿出「秘密武器」　不慎引火燒傷急送醫

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▲民眾使用電土不慎引火被燒傷。（圖／讀者提供）

▲民眾使用電土不慎引火。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局26日16時51分獲報，朴子市光復新路，一女性民眾疑似使用電土催化水果引發火勢，婦人當場遭火燒傷，由朴子91送往長庚。

▲民眾使用電土不慎引火被燒傷。（圖／讀者提供）

▲消防人員趕緊將火勢撲滅。（圖／讀者提供）

朴子市光復新路26日下午一處民宅前起火，救護人員到達現場時發現是42歲女性民眾嘗試使用催熟木瓜，卻因不慎引燃電土，導致爆裂的電土燒傷該名女子，救護人員趕抵現場隨即將該名女子送往嘉義長庚醫院。

▲民眾使用電土不慎引火被燒傷。（圖／讀者提供）

▲電土爆炸導致現場一團亂。（圖／讀者提供）

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