2020索尼世界攝影大獎結果出爐　台原住民傳統文化之美躍上國際

▲索尼世界攝影大獎台灣區域國家獎首獎作品。（圖／Sony提供）

記者邱倢芯／台北報導

國際攝影競賽「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）今年度針對全球63個參賽區域國家，公布在地最佳傑出攝影師；台灣區域國家獎由專業人像攝影師鍾亞庭以富有台灣在地原住民文化特色的人像作品《傳承》取得首獎殊榮，讓台灣原住民傳統文化之美躍上國際。

Sony指出，2020索尼世界攝影大獎總徵件數再創新高，共募集超過34萬件 （含專業賽/公開賽/青年賽/學生賽），而當中超過19萬件投稿公開賽類別單件作品，由倫敦世界攝影組織（WPO）組成的評審團隊經匿名評選出區域國家獎，讓更多在地傑出攝影師能獲得更多關注。

獲得台灣區域國家獎首獎的鍾亞庭指出，「傳承」是一種美好，而他在台灣原住民於特殊重要場合中所穿著的傳統服飾，看見了代代相傳的實踐，因此希望能透過捕捉這對原住民新婚夫婦的影像來記錄這份傳承。對於其作品《傳承》能獲得本屆索尼世界攝影大獎的肯定，鍾亞庭表示感到相當的榮耀，也希望能透過他的影像，讓更多人看見台灣原住民傳統文化的美。

而這次獲得二獎的作品，是由專業水下攝影師吳永森獲得；吳永森以擅長的廣角拍攝捕捉巴哈半島的海獅向下衝刺獵食沙丁魚畫面，透過凝結了壯觀瞬間的作品《注視》取得二獎佳績。

2020索尼世界攝影大獎台灣區域國家獎的三獎則頒發給以充滿藝術抽象概念作品《無》參賽的蔡之甯。就讀美術、設計相關科系、年僅23歲的蔡之甯在學時期就對攝影有著濃厚興趣，在籌備畢業展期間，因緣際會下誕生了這組以手為拍攝主體的影像系列。作品描繪「無常」，此得獎作品《無》為系列中最後一件，左右手各自代表陰陽、隱喻合一，如同無極的符號：無，即是有、大象無形，亦表徵結尾與重生。

此次首獎得主將可獲得Sony可交換鏡頭式數位相機α7R IV（市價99,980元），而二、三獎則分別獲得可交換鏡頭式數位相機Sony α7R III （市價71,980元）與Sony α6600M（市價52,980元）；得獎者們不僅能以全新器材記錄未來更精彩的影像創作，其作品也將會與其他全球優秀的攝影作品，從2020/4/17~5/4在倫敦薩默塞特宮（Somerset House）展出。