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2020台灣國際蘭展全力籌備　黃偉哲為蘭展競賽花農及企業加油

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▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、後壁區長翁振祥、蘭花產銷協會理事長陳澄鐘等人走訪台灣國際蘭展會場，為蘭展競賽花農及企業加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、後壁區長翁振祥、蘭花產銷協會理事長陳澄鐘等人走訪台灣國際蘭展會場，為蘭展競賽花農及企業加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度的蘭花盛典－台灣國際蘭展開展日期將近，在各單位如火如荼地準備下，6大展區即將竣工，台南市長黃偉哲26日偕同農業局長謝耀清、後壁區長翁振祥、蘭花產銷協會理事長陳澄鐘及各界關心蘭展人士專程走訪台灣國際蘭展會場，參觀各個展區。

黃偉哲為參加蘭花競賽的花農代表李蒼裕加油打氣，並特地拜訪全新型態農業科技型生技公司－世茂農業生技股份有限公司，了解蘭花產銷新趨勢。

▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、後壁區長翁振祥、蘭花產銷協會理事長陳澄鐘等人走訪台灣國際蘭展會場，為蘭展競賽花農及企業加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今天來跟競賽蘭農加油打氣，希望說不僅是競賽得冠軍，也期盼台南市的產銷也得冠軍，讓台灣的蘭花產業在國際市場揚眉吐氣；此外，雖然現在是新型冠狀病毒疫情期間，但蘭展展館是負壓通風設計，館外更是空間開闊，市府團隊一定會做好防疫措施，大家如果覺得「悶久了」、「悶壞了」，請放心來逛蘭展。

每年蘭展的重頭戲除了令人驚艷的蘭花主題景觀外，千百株競賽花爭奇鬥艷更是讓人嘆為觀止。台灣國際蘭展的評審制度在世界上已享譽盛名，猶如蘭花產業的奧斯卡獎，每年競賽花收花數量皆有1000多株，為求公平審慎，特別邀請澳洲、美國、英國、日本等國外專業評審與蘭協組成至少200位的蘭花評審團進行評比，挑選出當年度最優秀的冠軍花。

競賽花農李蒼裕，每年可培育出20至30種新品種蝴蝶蘭，2011年5月台灣參加英國切爾西花展（Chelsea Flower Show），那時送給英國女王伊麗莎白二世且以女王名字為名的蝴蝶蘭，就是出自李蒼裕之手，此後更榮獲2018年台灣國際蘭展全場總冠軍。李蒼裕表示，蘭農們無不期待台灣蘭花產業能蓬勃發展，看著台灣國際蘭展逐漸成為舉足輕重的國際級蘭展，有很大的成就感，希望蘭展能繼續創造好成績。

▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、後壁區長翁振祥、蘭花產銷協會理事長陳澄鐘等人走訪台灣國際蘭展會場，為蘭展競賽花農及企業加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，黃偉哲市長也拜訪近年成立的全新型態農業科技型生技公司－世茂農業生技股份有限公司，了解蘭花產銷的最新趨勢及經營特色，現代農企業的經營，採用國際標準具環保、節能、自動化、創新的高效率先進專業溫室生產設備，並以專業、創新、開放、人文與綠能環保的理念，打造領先全球、高品質蝴蝶蘭切花及苗株等全產品線的生產銷售模式。

▲台南市長黃偉哲偕同農業局長謝耀清、後壁區長翁振祥、蘭花產銷協會理事長陳澄鐘等人走訪台灣國際蘭展會場，為蘭展競賽花農及企業加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，2020台灣國際蘭展的各個展館將可讓民眾看到蘭花呈現不同的美麗樣貌，以及眾所矚目的競賽花評比，獲獎蘭花相信會讓大家想一睹為快。因此，歡迎各界朋友3月7日至3月16日一起來逛2020台灣國際蘭展，悠遊蘭海！

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