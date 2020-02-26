新冠肺炎攪局！衝觀光願景成泡影　專家嘆：今年非陸客原可破千萬

▲南韓疫情險峻。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

2019年全年度出入境旅客統計出爐，交通部觀光局統計，去年全年來台旅客達1186萬人次，創下歷史新高，較2018年成長7.21％，其中陸客部分雖受限台令影響，仍有小幅成長0.68％，且日、韓旅客人數都創新高，12大市場僅越南衰退。專家指出，原預計今年陸客以外的市場可破千萬，但受到新冠肺炎衝擊，一切將化為烏有。

觀光局統計去年來台旅客為1186萬4105人，為歷史新高，其中大陸271萬，成長0.68％、日本216萬，成長10.1％、韓國124萬，成長21.89％、東南亞總計259萬，成長6.72％。

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受去年下半年日韓貿易戰影響，來台日韓旅客均破新高，去年12月來台韓國旅客成長率甚至達47.04％。而大陸下半年對台發布限台令，導致陸客驟降，12月陸客負成長55.3％，不過由於去年上半年陸客平均成長三到五成，因此全年陸客人數仍有小幅成長。

在東南亞市場部分，馬來西亞成長2.2％、新加坡7.82％、印尼8.99％、菲律賓21.57％、泰國29.35％，僅越南負成長17.4％，其中以菲律賓、泰國成長率最大。

▲2019年12月來台旅客統計。（圖／黃正聰提供）



然而好景不常，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，2019年非陸客總計915萬創歷史新高。去年12月非陸客成長率達16.4％，今年一月成長率也達14.5％，原本今年非陸客可以突破千萬，但因為武漢肺炎衝擊一切都得重來。

黃正聰指出，受疫情影響，桃機航班運量從約13.8萬降至4.1萬，運量僅剩29％，其中出、入境旅客均從約7萬人降至1.5萬，旅客數僅剩21％。

在去年表現最亮眼的日本、韓國均成新冠肺炎重災區，目前正值賞櫻季，雙方互訪旅客數卻因疫情驟降，赴日韓的旅客約減少八成，每日有上百筆退票要求，中央流行疫情指揮中心也已將兩國旅遊建議升級為第二、三級。

在東南亞表現最佳的菲律賓、泰國，菲律賓原將我國列為疫區，禁止我國人民入境，也禁止菲國旅客來台，導致旅客訂單被取消，有業者認為，此舉恐影響雙方互訪意願；泰國則是被疫情指揮中心列為第一級旅遊建議，來台旅客數也將大幅減少。

▲桃機運量走勢圖。（圖／黃正聰提供）