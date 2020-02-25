外幣保單2019年買氣大降溫　人民幣保單大減逾4成最多

▲根據金管會統計，2019年外幣保單新契約保費收入為5,188.59億元，較上年同期衰退16%。（圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（25）日公布2019年外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為5,188.59億元，較上年同期衰退16%，而美元、澳幣、人民幣保單全面退燒，其中又以人民幣保單大減逾4成最多。

根據金管會保險局統計，2019年外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣5,188.59億元，較上年同期衰退16%，其中投資型保險折合約新台幣1,688.6億元、占比32%，傳統型保險折合約新台幣3,519.99億元、占比68%。

觀察美元保險商品表現，截至2019年12月底，新契約保單保費收入147.97億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為37.65億美元，較上年同期衰退32%，至於傳統型則來到110.32億美元，年減5%。

美元投資型新契約保費收入前3名公司，依序為法國巴黎人壽、國泰人壽、南山人壽；傳統型新契約保費收入前3名公司，分別為新光人壽、國泰人壽、南山人壽。

在澳幣保單部分，2019年澳幣保單新契約保費收入為13.98億澳元，其中投資型新契約保費收入4.66億澳元，較上年同期減少25%，至於傳統型則來到9.32億美元，較上年同期成長14%。

澳幣投資型新契約保費收入前3名公司，依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽；傳統型新契約保費收入前3名公司，分別為新光人壽、國泰人壽、中國人壽。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入去年達58.24億人民幣，其中投資型新契約保費收入54.65億人民幣，較上年同期大幅減少45%；傳統型則為3.59億人民幣，較上年同期衰退8%。

人民幣投資型新契約保費收入前3名公司，依序為法國巴黎人壽、中國人壽、南山人壽；傳統型新契約保費收入前3名公司，分別為國泰人壽、台灣人壽、新光人壽。