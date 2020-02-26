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離婚2天色誘脫褲　新竹女拿25公分剪刀「斷風流前夫下體沖馬桶」僅剩1cm

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▲▼ 色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶　GG僅剩1公分 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲痛苦的陳男躺在擔架上被送醫。（圖／資料照／記者陳凱力翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣一名黎姓女子不滿仍同居的陳姓前夫在外拈花惹草，竟色誘對方脫下褲子，拿出長約25公分的工業剪，剪掉對方的下體、陰囊沖到馬桶，導致對方生殖器僅剩1公分，「我得不到，別人也別想要得到！」新竹地院法官依重傷害罪判8年徒刑，全案可上訴。

這起駭人聽聞案件發生於2019年7月24日晚間，新竹縣消防局新工分隊員李秉鴻表示，當晚8時許接獲通報，說是有一名男子在案發地點受傷；隊員前往一看，發現男子下體受傷，緊急包紮後想要確認斷肢在哪，才發現已被他的前妻沖進馬桶裡，「他的下體整個被切掉，包括陰莖、 陰囊都被沖到馬桶，都已經斷裂了。」

▼陳男被前妻用利刃剪下生殖器沖馬桶。（圖／資料照／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶　GG僅剩1公分 。（圖／記者陳凱力翻攝）

新湖分局副分局長高開龍表示，當時陳男被切完以後，因還有被前妻潑硫酸，所以有在廁所沖水再報警，凶器為長約25公分的工業剪。而黎女犯案後則吞下安眠藥，所幸送醫後沒有大礙。

《自由時報》報導，黎女（59歲）和陳男（57歲）在案發前兩天離婚，但依舊住在一起，她不滿對方在外面拈花惹草，於是當晚展開報復，並對獲報趕到場的員警說，自己準備入獄，「我得不到，別人也別想要得到！」被告被檢方依殺人未遂罪嫌起訴；但法官認為，她沒有要置前夫於死地，改依重傷害罪判刑8年。全案可上訴。

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▲▼ 送醫畫面。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼陳男被送往醫院。（圖／資料照／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 送醫畫面。（圖／記者陳凱力攝）

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