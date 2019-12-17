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你有媒體識讀力嗎？在後真相時代　學會8個步驟分辨假新聞

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新竹縣政府推廣公用頻道（圖／新竹縣政府提供）

▲媒體資訊從四面八方而來，在接收之後，應該多花點時間理性思考事件真實性，先不要急著下判斷。（圖／新竹縣政府提供）

生活中心／綜合報導

網友在颱風天惡搞電視新聞截圖製造假新聞讓人信以為真；200萬噸文旦丟曾文水庫錯誤報導重創農民收益…網軍帶風向、網路流言漫天飛，甚至於新聞媒體沒有多加查證就隨便報導，面對假資訊氾濫以及被操弄利用、斷章取義的事實，隨手一個轉發分享都可能引發蝴蝶效應，從影響個人、擾亂社會風氣，擴大到危及國安層面。身處在後真相時代，閱聽大眾不能只是被動輕信，必須培養「媒體識讀力」才能不被誤導，因為眼見不一定為憑。

新時代是一場資訊戰，在網路上隨手一搜，各種訊息如洪流般鋪天蓋地而來，但其中真真假假，即便是普遍認為應該具備公信力的新聞媒體，為了搶快衝點閱，聳動標題、文字敘述誇大、戲劇化揣測以及未多方求證，讓錯誤資訊變成假新聞，尤其當閱聽人看到與自己立場相同的內容時，更容易被真相蒙蔽，輕易的用非黑即白來劃分事件。

請繼續往下閱讀...

該如何看？如何聽？什麼是描述事實？什麼又僅是個人推論？第一步就是不要急著做判斷分好壞，應該多花點時間理性思考、主動查明事件的真實性。對於如何發現假新聞，國際圖書館協會聯盟（IFLA）曾分享一則貼文，教大家可以透過8個步驟去做判別，分別是「了解資訊來源」、「查核作者」、「檢查發佈日期」、「屏除偏見來分辨」、「詳細閱讀內文」、「佐證資訊可信度」、「內容是否太誇大」、「向專家請教」。

慎防假新聞混淆視聽，需要閱聽大眾提高「媒體識讀力」一起把關外，現在起也可以自製優質影音，真實呈現好的內容。為了成為文化活動及公共論壇的傳播管道，落實推動社會文化，新竹縣政府與系統業者合作，提供頻道時段給非營利性公益節目使用，只要影片具有公益性、社教性、藝文性，都能向新竹縣有線電視公用頻道申請。

新竹縣政府 。（圖／新竹縣政府提供）

關於公用頻道使用規則、播送規定等資訊，可至新竹縣政府官網「新竹縣有線電視公用頻道申請辦法」網頁查詢，而投稿方式很簡單，只要將申請表紙本及影片光碟（mp4檔案規格HD），寄到新竹縣竹東鎮中興路一段153巷11號「北視新聞中心」收，經審查通過，就有機會在第三頻道免費播出。此外，該頻道也深入社區製播新聞及節目，讓新竹縣民眾可以看到最在地的觀點內容，歡迎大家多多申請、收看新竹縣有線電視公用頻道。

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