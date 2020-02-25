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防疫視同作戰！　嚴德發親考親教國軍防疫整備

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「守住健康，就是守住國防！」　嚴部長親考親教國軍防疫整備

軍聞社／記者李一豪高雄25日電

「守住健康，就是守住國防！」因應周邊國家「武漢肺炎」疫情蔓延，國防部長嚴德發繼日前召開防疫管制會議後，連兩日前往陸、海、空軍部隊及學校單位，對國軍防疫整備實況親考親教，指示官兵「做最壞打算、做最好準備」，嚴密落實防疫措施，務必防堵疫情侵入營區，確維國軍整體戰力。

嚴部長由軍醫局長陳建同中將等聯參主管陪同，先後前往21砲指部、陸軍專校、空軍官校及海軍艦指部等單位，聽取防疫簡報及執行作法，對各單位在短時間內，均依防疫政策逐步完成整備，表示嘉許。

視導過程中，嚴部長偕隨行人員，一律接受各單位量測體溫、噴灑酒精，以身作則、帶頭示範，要求國軍所有官兵務必嚴守防疫措施，杜絕群聚感染。

「防疫視同作戰！」嚴部長指出，防疫工作首要為「從個人做起」，自主健康管理更是防疫基本功，各級幹部務必教育所屬正確防疫觀念，懷抱如臨深淵、如履薄冰、戒慎恐懼的態度，「一起打贏這場防疫的戰爭！」

「守住健康，就是守住國防！」　嚴部長親考親教國軍防疫整備

針對隔離營舍規劃，嚴部長提出指導表示，「連」通常為部隊最小群聚生活體，各單位設置隔離營舍時，應以「連」為基準能量，滿足「一人一間」隔離需求，浴廁等生活所需，也須納入整體考量。

防疫物資方面，嚴部長提醒，各軍司令部應主動掌握基層部隊口罩、酒精的消耗與申請需求，秉持後勤「主動撥補服務」精神，給予基層部隊必要支援；物資源頭補充，則由軍醫局負責，以「了解部隊需求、滿足安全存量」為重點，確保國軍整體防疫物資充足。

由於海軍艦艇艙間為密閉空間，嚴部長特別登艦了解防疫整備實況，對於艦上落實包括消毒、每日全艦換氣等，並規劃隔離碼頭因應突發狀況，以滴水不漏的措施，對抗疫情威脅，深表肯定。

此外，針對近日國軍出國旅遊官兵，嚴部長表示，韓國等因疫情持續升高，而列入第三級旅遊警示的國家，暫不開放官兵前往；另配合國家政策而放棄出國旅遊的官兵，嚴部長則特別致謝並表示嘉勉，感謝他們共體時艱，共同維護國軍戰力與國家安全。

「守住健康，就是守住國防！」　嚴部長親考親教國軍防疫整備

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