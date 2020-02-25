　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本檢疫爆多重標準　準媽媽怨：我只能和胎兒一起等死？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鑽石公主號,新冠肺炎,新冠病毒,日本。（圖／路透）

▲鑽石公主號乘客確診人數在25日增至39人。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，日本政府在24日召開專家會議，並在25日拍板防疫基本方針，在境內已出現161例確診病例才訂定措施，不免令人質疑防疫意識是不是慢了好幾拍。雖然目前日本疫情擴張速度看似趨緩，但有網友在社群媒體爆料，政府的檢疫標準很奇怪，許多地區的檢疫結果也沒有對外公開。

日本政府發布的防基本方針中，主要目標是抑制疫情擴散，也希望能做好防範病患大幅度增加的情況，整體醫療資源圍繞在重症者，感冒症狀的輕症者可在家休養，若病情有所變化再諮詢醫生即可。

有網友23日在社交網站Twitter上發文表示，自己是待產中的孕婦，一周前出現出現了感冒、咳嗽和呼吸困難等症狀，甚至發高燒到38度，但檢疫單位卻不讓她接受檢疫，「我呼吸越來越困難，只能和腹中的胎兒一起等死嗎？」

另外一名網友表示，日本境內有47縣爆發疫情，政府卻遲遲不公布在兵庫縣和滋賀縣確的聚合酶連鎖反應（PCR）檢疫結果，讓人懷疑是不是有隱瞞疫情的嫌疑存在。

日本的疫情讓民眾人心惶惶，在通訊軟體上也出現了不少治癒新冠肺炎的謠言，例如，病毒不耐熱，可以在56到57度的溫度間被殺死，喝含有兒茶素的茶可以增加抵抗力，如果擔心衣物上有病毒附著，可以使用洗衣精來殺毒，或是讓衣服曬太陽也可以有相同的效果。

根據NHK報導，包含鑽石公主號在內，日本共有862例確診病例，德島縣、長野縣出現當地首例新冠肺炎患者。

指揮中心提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以即時診斷通報。

ET快訊
大甲媽祖遶境有「解套辦法」！　賴清德晚間回應了
景美割喉案傳怪事！他16歲犯案「你們終於來了」冷靜認罪
快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕
獨／大甲媽祖如期遶境「3條件」曝光　1300桌起駕宴停辦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

野豬「海中衝出」朝他猛撞！釣魚男扛傷害反手搏鬥　結局超狂

不斷更新／瑞士「義大利語區」通報首宗確診　日本感染者增至862人

日本檢疫爆多重標準　準媽媽怨：我只能和胎兒一起等死？

快訊／瑞士淪陷了！　通報首例新冠病毒「陽性」確診案例

義大利爆「超級傳染者」5天增200多起　妻子親友也中標GG了

北極圈造出「末日種子庫」　收藏6萬新種子防全球災難

病例激增被台灣列「第三級警告」　南韓網友真實反應曝光

文在寅訪「新天地」所在地大邱　南韓25日激增144例確診

新加坡教會群聚感染連環爆　神召會染病信徒：你並不孤單

快訊／衛生部副部長感染病毒「陽性反應」　伊朗證實：已經被隔離

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

從不吃餅乾！高加索見漂亮姊姊　「大嘴張開狂討食」阿母旁觀傻眼

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

潘瑋柏一餐最高紀錄14碗飯！　直問餐廳阿姨：你覺得我很胖嗎？

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

野豬「海中衝出」朝他猛撞！釣魚男扛傷害反手搏鬥　結局超狂

不斷更新／瑞士「義大利語區」通報首宗確診　日本感染者增至862人

日本檢疫爆多重標準　準媽媽怨：我只能和胎兒一起等死？

快訊／瑞士淪陷了！　通報首例新冠病毒「陽性」確診案例

義大利爆「超級傳染者」5天增200多起　妻子親友也中標GG了

北極圈造出「末日種子庫」　收藏6萬新種子防全球災難

病例激增被台灣列「第三級警告」　南韓網友真實反應曝光

文在寅訪「新天地」所在地大邱　南韓25日激增144例確診

新加坡教會群聚感染連環爆　神召會染病信徒：你並不孤單

快訊／衛生部副部長感染病毒「陽性反應」　伊朗證實：已經被隔離

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

國際熱門新聞

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

WHO專家：世界都欠武漢人民一次

南韓口罩之亂　韓媒：參考台灣做法

即／伊朗衛生副部長　染新冠病毒

南韓出現第11死「竟是外國人」！

南韓新增84例確診、第10例死亡病例「境內累計977人」

譚德塞讚中國「疫情過高峰」還未全球大流行

更新／斯洛伐克總理染疫住院　本人回應了

鑽石公主號下船後「再傳第4死亡病例」

南韓大邱淪重疫區　「口罩2小時賣48萬片」排隊人龍塞爆

大邱地理位置根本「武漢翻版」

更／南韓爆第9死　病逝後才確診

即／日本增至862例　瑞士首宗確診

義新冠肺炎7死！鑽石公主號美籍旅客再18例

更多熱門

相關新聞

文在寅訪大邱　南韓激增144例確診

文在寅訪大邱　南韓激增144例確診

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，南韓總統文在寅在今（25）日前往疫情重地大邱市視察，並坐鎮市府大樓召開疫情對策會議。他在會議中表示，目前大邱和慶尚北道被列為複合危機地區，疫情仍非常嚴峻，已使用最大程度的遏制政策來應對疫情，但並不會封城，未來一周是遏制病毒的關鍵時間點。

韓國爭議牧師全光勳遭逮捕

韓國爭議牧師全光勳遭逮捕

環時：應舉國動員　韓設防疫區效果有限

環時：應舉國動員　韓設防疫區效果有限

南韓26日起「限制口罩出口」！

南韓26日起「限制口罩出口」！

韓「新天地」獄警確診患新冠肺炎

韓「新天地」獄警確診患新冠肺炎

關鍵字：

防疫基本方針專家會議Twitter日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

血友病童母子搭機回台！父親說話了

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面