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環時：疫情嚴重應「舉國動員」　韓國設防疫區效果有限

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▲▼ 南韓首爾明洞遊客戴上口罩。（圖／達志影像）

▲南韓首爾在22日宣布暫時禁止在光化門廣場、首爾廣場和清溪廣場集會遊行，翻倍增長的確診人數，讓外界質疑韓國政府的防疫措施。（圖／達志影像）

實習記者簡立宇／綜合報導

韓國確診人數接近900例，總理丁世均宣佈將大邱與慶尚北道清道郡列為傳染病特別管理地區。陸媒《環球時報》25日評論表示，隨著病例的增加，恐慌可能被一些「引爆點」推向全社會。至於韓國10萬平方公里的土地上有5147萬人口，根據中國的經驗，「在有限土地和人口高密度的社會裡強調疫區和非疫區的差別，對防疫的意義非常有限。」

韓國在24日一天之內就增加231例，截至25日早上9點，韓國累積確診893例，其中以大邱與慶尚北道最為嚴重，美國疾病管制暨預防中心（CDC）24日晚間更將韓國旅遊警示調升為「紅色」。《環球時報》針對韓國高人口密度、疫情防控措施評論，不能被「病例占人口總數比例小」所迷惑雙眼，因為一旦病例增加，社會很可能爆發恐慌，如果政府不能有效控制可能造成混亂。

評論提醒說，由於新冠病毒的傳播速度快，又有較長潛伏期，只根據當前情況來設計應對策略是「危險的」，各國應將實際疫情「想得比當下顯現的嚴重」，用「未來一二十天有可能出現的最壞情況」來制定當前策略。

評論指出，韓國交通發達，從大邱到首爾開車3個小時就到，而在首爾、釜山的地鐵裡，上下班的人仍然擠在一起，這些都讓剛剛「經歷了極限抗疫的我們為韓國人捏一把汗」。更危險的一點是，幾個國家至今未啟動「針對全社會的網格化的緊急防控網路構建」，社會沒有真正動員，防控只是政府組織與相關單位的事。

舉了中國自身為例，即便是土地面積959萬平方公里的中國，疫情也能一下子從中南部的武漢，傳到東北方的黑龍江省；中心城市如北京等的防控難度更大，因此幾個疫情嚴重的國家都該以「舉國動員」來考量問題。

評論中提到，湖北雖然新增許多病例，但由於處於完全封閉狀態，中國其他地區的疫情已控制住，被感染的機率也逐漸降低。以2003年的SARS為例，首例在2002年11月發生在廣東，但高峰期一直到3、4月才爆發。也就是說，這次的疫情還沒落幕，其他國家正要進入爆發期、擴散期。

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