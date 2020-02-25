景美割喉女鬼狂哭！「你們終於來了」16歲就殺人的他…冷靜認罪

圖文／鏡週刊

一枚血指紋，讓塵封19年的命案重見天日！23年前，台北市文山區一間電腦公司遭竊賊入侵，蘇姓女老闆被猛刺20多刀身亡，當時警方因未找出凶手，成為未解的懸案。在命案即將屆滿20年追訴期的前1年、2015年，刑事局重建指紋辨識系統，終於揪出當年年僅16歲的饒姓凶手，順利替死者申冤。

警方重新偵辦時，饒姓男子已34歲，從事水果批發，也是2個孩子的父親，雖然離過一次婚，但也結交了新的伴侶，算是事業有成、家庭美滿。

高仁和回憶，警方找上他時，開口就問：「你這19年睡得好不好？」對方異常冷靜，毫不抵抗、當場認罪，只簡單說了句：「你們終於來了。」

原來，案發當時年僅16歲的饒高中輟學，整日四處遊蕩，連父母也無法掌握行蹤，因案發時還沒當兵，也無犯罪紀錄，自然沒有指紋檔可供比對，所以警方當年即便採集到關鍵血指紋，也抓不到人。直到饒服完兵役，並於2006年犯下毒品案，才留下指紋檔案，讓全案重見天日。

饒向警方供稱，他因缺錢花用，案發當天又看到電腦維修行空無一人，於是闖入店內準備行竊，不料卻被從屋後走出的蘇女發現，拿出水果刀企圖制止他，他則伺機奪刀反擊，朝蘇連刺20多刀，造成蘇女倒臥地上，頸部被刀子插了好幾個洞，饒取走櫃檯內的8萬元現金逃逸，逃亡過程中並將凶刀丟入景美溪中。

第一時間趕赴現場的退休刑警高仁和，回想這起命案，至今仍印象深刻。他告訴本刊：「被害人瞪大雙眼、面無血色，整個頭髮泡在血泊中，氣管、喉嚨皆被砍斷，流出的血液濃到已變成咖啡色。」

過了19年才因一枚血指紋讓他伏網，為當年犯下的錯誤付出代價，但因他犯案時未成年，依法須減刑，加上已賠償死者家屬200萬元，獲得原諒，最後被法院判處11年有期徒刑定讞。

高仁和告訴本刊，蘇女遇害後，她的丈夫收掉電腦維修行、搬離傷心地，張姓房東將房子重新整理後，陸續租給其他房客，卻傳出各種靈異現象，讓冤魂出沒之說不脛而走。

本刊調查，該店面先是租給檳榔攤做生意，奇怪的是，一到晚上，燈就會自動熄滅。檳榔攤老闆第一時間沒想太多，認為只是單純的巧合，直到當時住在隔壁的健身教練透露，半夜時常聽到女子的哭泣聲。

這名教練曾直接敲門對著哭聲來源詢問：「妳是不是那個女生？如果是的話，妳來找我伸冤。」但是哭聲依然沒有停止，檳榔攤老闆聽聞後，嚇得連忙搬離。

後來改由一名越南外配接手經營小吃店，不僅燈一樣會自動熄滅，半夜冰箱門還會自動開關，並且發出「碰碰碰」的聲響，再度嚇跑房客。此後接連4、5任房客承租，個個都嚇到落荒而逃，讓房東十分苦惱。直至2年後，一名經營茶行的50多歲王姓老闆接手店面，女子的哭聲才消失，不再出現。



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