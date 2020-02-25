消防爸出勤遭撞昏迷13天…5歲兒天真喊「爸爸很會賴床」：我帶手機叫醒他！

▲高雄消防車出勤遭撞，水箱車當場翻覆，釀1死4傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者戴若涵／綜合報導

高雄市消防局鳳翔分隊水箱車13日晚間出勤時，遭搶黃燈的聯結車當場撞上，釀成1死4傷的嚴重事故！除了當場被拋出車外慘死的小隊長馮永昌之外，傷勢最嚴重的隊員賴統生顱骨骨折、腦幹受傷，至今仍在昏迷中，賴妻在臉書上曝5歲兒的天真舉動，令人鼻酸。

事件發生至今已13天，賴統生昏迷指數6，目前仍在加護病房救治中，尚未脫險，賴妻工作、醫院兩頭跑，期間多次在臉書社團「我們消防家族」發文集氣，希望情況能早日好轉。她25日凌晨4時許透露，賴統生24日進行右腳手術，一切順利，但因回家時間已晚，沒辦法帶孩子前往加護病房探望，孰料，兒子一句話卻讓她內心五味雜陳。

5歲兒：媽媽，可是我今天要拿爸爸的手機去給爸爸

賴妻：為什麼要拿手機去給爸爸？

5歲兒：因為爸爸很會賴床啊，早上都會一直把手機鬧鐘按掉，然後就起床了

▲賴統生和馮永昌私下感情相當好。（左賴統生、右馮永昌）。（圖／記者許宥孺翻攝）

「我可愛天真的孩子，想用他自己的方式喚醒爸爸」，賴妻想，孩子也在思考怎麼幫忙爸爸，只是如果將孩子帶去床邊，手機鬧鐘卻叫不醒賴統生，「我要怎麼解釋呢？」，她表示，「所以，我不能倒，所以，請大家撐著我，所以，請大家繼續用各種方式替統生打加油打氣」。

賴妻最後向心愛的丈夫喊話，「快醒來，快回家，孩子等你，我等你」，也向網友們致謝，「萬分感謝，給我每一份支持和幫助的你」。

我沒有遲到，是時間遲到了！