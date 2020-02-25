影／醫事人員出國限制初步共識：旅遊疫情警示國禁去！醫院不分職類適用

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續在國際間蔓延，醫事人員出國禁令引發關注。中央流行疫情指揮中心今（25）日下午與各級醫院代表開會研商，晚間說明初步共識，列為旅遊疫情建議等級國家皆禁止前往，適用所有在醫院服務的醫事人員，而取消的出國行程費用會依照損失賠償，實施期間初步規劃至6/30，但週四會再與醫事人員代表討論才會定案。

▲醫事司長石崇良說明醫事人員禁出國記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在23日宣布，為保全台灣醫療系統，醫事人員除報准之外，不得出國，引發醫界不滿，衛福部後續解釋，限令以醫院第一線人員為主，診所不此限，疫情險峻的中港澳嚴格禁止前往，其他旅遊警示區需報准。

醫事司司長石崇良表示，25日會議後初步共識，適用對象基於整個防疫需要、院內感控必要性，適用所有在醫院服務的醫事人員，不論部門、職類都適用；診所不在規定內。

且情況分為兩類，一類是成為第三級旅遊警示地區必須禁止前往，除有特例，必須經過衛福部同意；第二種為第一級、第二級旅遊警示地區，必須經過所屬醫院同意才能前往；允許前往評估主要以會議、公務等其他特殊原因。經過同意出國，必須按照指揮中心該地區規定接受居家檢疫、自主健康管理14天，並且不得從事醫療工作。

▲因應新冠肺炎的旅遊建議。（圖／指揮中心提供）

現階段中央流行疫情指揮中心列為旅遊疫情建議等級第三級警告包含中國大陸、港澳、南韓；第二級警示為日本、新加坡、義大利；第一級注意則是泰國、伊朗；但也會依照疫情趨勢修改增列。

另如果配合出國管理規定取消行程造成損失，會依照《特別條例》或者相關規定給予補償；實施期間回溯至2/23並至6/30為止，並視疫情情況縮短或延長。石崇良強調，這是初步的共識，週四還會邀集醫事人員全聯會代表、公會代表做第二次討論才會定案。