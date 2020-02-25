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妻咳嗽第6天才就醫！他裝沒事上班...瞞「病情＋旅遊史」　公司大樓封閉了

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▲妻咳嗽第6天才就醫！他裝沒事上班...瞞「病情＋旅遊史」　害公司大樓封閉了　。（圖／翻攝自北京建工地產公司網站）

▲北京建工發展大廈。（圖／翻攝自北京建工地產公司網站）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，北京一名王姓男子的妻子1月25日帶著女兒，從湖北荊州探親返家，沒想到卻在2月7日出現咳嗽症狀，直到12日到醫院檢查才被確診。

綜合陸媒報導，北京建工官方微信公眾號24日公布，位於北京西城區南禮士路的北京建工發展大廈出現疫情，一名中國紙業投資有限公司的員工王男，其妻子確診染新冠肺炎；目前，該大廈已被封閉。

中國紙業投資有限公司表示，王男13日坦承，其妻子攜女兒1月25日從湖北荊州返回北京，當天，他還開車將2人接回家中；事後，王男的妻子自2月7日起，開始出現咳嗽症狀，12日見症狀未減輕，便前往醫院檢查。

經檢查，王男的妻子核酸檢測為陰性，但CT胸片顯示肺部見陰影，因此便留院觀察。由於王男和與其女兒做了2項檢測均未見異常，所以就返回家中隔離觀察。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

據悉，王男1月24日至2月12日這段時間，多次到北京建工發展大廈辦公。期間，中國紙業投資有限公司曾有多人詢問王男及其家屬是否返鄉探親，但王男均隱瞞事實，稱不曾去過湖北疫區。

北京建工發展大廈物業負責人表示，目前駐廈租戶單位暫停辦公，所有單位人員居家自行隔離，每日上報體溫監測情況和身體狀況；物業對樓內特別是密切接觸者辦公區域進行了全面消毒，並增加每日消毒的次數；而中國紙業投資有限公司所有員工身體狀況正常，未出現新冠肺炎症狀。

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