過年飛泰國「0接觸中國」…回程登機遭拒！陸生求救蔡英文：我與疫情無關聯

▲陸生被要求先留在泰國，無助寫信求救總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，教育部日前暫緩港澳居民來台，包含陸生、港澳生也在其中，不過各大院校近期陸續開學，陸生也勢必得回台。一名上海陸生日前突然發了一封求救信給總統蔡英文，事發為假期期間他和友人飛往泰國度假，回程時卻在曼谷遭相關人員要求得留在當地，「我們刻意地迴避武漢肺炎，卻又被居留地（台灣）所隔絕，進退兩難。」

這位張姓陸生以「我的抗疫日記（2020.1.26）：寫給總統的信」為題，撰文給總統蔡英文，文中表示他是來自上海的陸生，就讀政治大學企管系，身分是博士生，「或許您會驚訝於收到陸生的來信，也期待您可以在百忙之中了解我正在經歷的一次小小『事故』。」

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他透露自己從2015年9月開始就讀政治大學企管系博士班，長久以來在台灣的學習和生活，讓他對台灣有深厚的認識與情感，而2020年是他在台灣就學的第5年，「特別的是，今年武漢肺炎的疫情讓新年並不安樂，而至泰國旅行成為我與一行台灣朋友最好的假期安排。」於是在1月20日，他和友人就從台灣直飛曼谷，預計1月26日從曼谷直飛回台灣。

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▲張姓陸生在泰國機場被攔住，並告知只能先留在泰國。（示意圖／Pixabay）

回程時，一行人按時抵達機場，在櫃台check-in、過海關都順利進行，直到登機前一刻，他卻被告知因應防疫、陸生無法入境台灣。張姓陸生便在機場認真的跟工作人員解釋，他從11月4日開始就未入境大陸，該次行程也只有台北直飛曼谷，「除了我固有的身份之外，與『武漢疫情』毫無關聯。」

但曼谷機場和航空的相關人員依然嚴格執行命令，要求原PO領回行李、只能留在泰國。無奈且無助的情況下，其中一位台灣友人也放棄登機，陪他留守一夜曼谷，「現在我不知道我何時才能順利返台，我牽掛著博士班的學業、進行中的個案寫作與發表。」原PO直呼，面對來勢洶洶的疫情，他也不敢立刻回上海，「目前，我只能留守泰國、進退維谷。」

最後張姓陸生向蔡總統表示自己有個弱弱的請求，「我想，今年寒假這一特殊時期，或許亦有一些像我一樣際遇的陸生，我們刻意地迴避武漢肺炎，卻又被居留地（台灣）所隔絕，進退兩難」，認為防疫政策可以添加執行細則說明，對於沒有在疫情期間入境大陸或疫區的陸生，應該要放寬入境的條件「或至少應為有條件下的准予入境，附加『自主醫學管理14天』之要求等。」

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