專偷車上無線電　 車上查獲10具主機台及犯案工具

▲曾男所駕後車廂藏有無線電機台及犯案工具。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

曾姓男子專門竊取車上無線電機台販售圖利，桃園警方經過分析研判，23日深夜在檢察官指揮偵辦，當場在曾男所駕駛之自小客車內，查獲贓物無線電主機台10具及犯案工具一批等扣案證物，警方也呼籲如有類似案件被害人可向八德分局偵查隊聯繫(03-3731910)，警方訊後依竊盜罪嫌將曾男移送桃園地檢署，並將擴大偵辦中。

▲▼警方查獲贓物無線電主機台10具及犯案工具一批等扣案證物。（圖／八德警分局提供）

警方表示，八德警分局大安派出所109年1月24日受理民眾報案停放在八德區東勇北路的自小客車內無線電機具遭竊，警方接獲報案後，立即由偵查隊肅竊小組及大安派出所組成專案小組追查，經專案小組調閱附近路口監視器分析研判後，發現案發當時有一名駕駛黑色自小客車之男子疑涉案，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

八德分局專案小組見時機成熟於23日21時許持檢察官核發之拘票發動專案行動，由八德分局偵查隊會同中壢分局偵查隊於中壢區忠孝路附近將曾男拘提到案，當場在曾男駕駛之自小客車內，查獲贓物無線電主機台10具及犯案工具一批等扣案證物，但目前仍有部分贓物無線電主機台尚未找到失主，警方也呼籲如有是類案件被害人可向八德分局偵查隊聯繫(03-3731910)警方訊後依竊盜罪嫌將曾男移送桃園地檢署，並將擴大偵辦中。

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