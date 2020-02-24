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長榮航空明起往返韓國航班不供熱食　4/30前出發旅客退、改票規則出爐

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▲▼EVA Air長榮航空編號B-16201 Airbus A321客機，長榮空廚正在為其補給空中餐點。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空2/25起，飛韓國航班調整機上服務流程，不供熱食，餐點改為一次性冷食。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

因應韓國疫情旅遊建議提升為第三級警告，長榮／立榮航空宣布，自25日起將陸續調整往返韓國機上服務流程，各艙餐點均改為一次性冷餐及飲料，另外，因應飛韓國航班將有所異動，也提供4月30日前出發的旅客改、退票免收手續費服務。

長榮表示，25日起耳機、頭墊布、餐巾等必要之服務用品，均採用一次性拋棄式之產品，毛毯及枕頭則正常裝載但不主動提供，一旦經使用後就會立即清洗及消毒。報章雜誌、酒菜單等均取消裝載，座椅前方也僅放置安全需知卡及清潔袋。

另外，各艙之餐點均改為一次性之冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消，免稅品則僅接受網路預購。

請繼續往下閱讀...

▲長榮航空衣架由香港飛桃園機場班機，3日下午發生旅客砸餐盤還推傷2名空服員受傷事件，長榮航空將依法提告。（圖／記者沈繼昌攝，照片並非事發航班）

▲長榮航空提供4/30前出發韓國旅客，改、退票免收手續費服務。（圖／記者沈繼昌攝）

因應疫情之發展及市場需求，長榮／立榮航空飛航韓國之部分航班將會異動，並提供4月30日（含）前出發的旅客退、改票免收手續費之服務，最新航班異動訊息，以及退、改票之規範，將公佈於長榮航空「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」，網址為https://www.evaair.com/zh-tw/emer/2019-nCoV.html

長榮也強調，已要求飛航二級以上警示區之空勤組員，必須於報到前及報退時量體溫，機上服勤時全程配戴口罩及手套執勤。

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