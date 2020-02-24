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景美殺人案懸宕19年！屋內夜半迴盪女子哭聲　健身教練大膽敲門：是祢嗎

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退休刑警高仁和回想這起命案，至今仍印象深刻。

圖、文／鏡週刊

沉寂多年的景美殺人命案，直至過了19年才因一枚血指紋讓饒姓凶手伏網，為當年犯下的錯誤付出代價。此案之所以能順利偵破，除了警方鍥而不捨，過程中也有靈異傳說。

高仁和告訴本刊，蘇女遇害後，她的丈夫收掉電腦維修行、搬離傷心地，張姓房東將房子重新整理後，陸續租給其他房客，卻傳出各種靈異現象，讓冤魂出沒之說不脛而走。

本刊調查，該店面先是租給檳榔攤做生意，奇怪的是，一到晚上，燈就會自動熄滅。檳榔攤老闆第一時間沒想太多，認為只是單純的巧合，直到當時住在隔壁的健身教練透露，半夜時常聽到女子的哭泣聲。

電腦維修行蘇姓老闆娘（右），遭年僅16歲的饒姓男子（左）刺殺20多刀身亡。

這名教練曾直接敲門對著哭聲來源詢問：「妳是不是那個女生？如果是的話，妳來找我申冤。」但是哭聲依然沒有停止，檳榔攤老闆聽聞後，嚇得連忙搬離。

後來改由一名越南外配接手經營小吃店，不僅燈一樣會自動熄滅，半夜冰箱門還會自動開關，並且發出「碰碰碰」的聲響，再度嚇跑房客。此後接連4、5任房客承租，個個都嚇到落荒而逃，讓房東十分苦惱。直至2年後，一名經營茶行的50多歲王姓老闆接手店面，女子的哭聲才消失，不再出現。

　


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