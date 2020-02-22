網友熱議「烘手機會擴散病毒」！專家回應了：確實洗手更重要

▲烘手機方便沒帶手帕者洗手後烘乾雙手，但真的衛生嗎？（翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

使用烘手機是否衛生？日本網民在SNS挑起了這個疑問，在這個全球繃緊神經對抗新型冠狀病毒的非常時期，尤其敏感，造成熱議。但是日本研究員卻認為，不需要過度緊張。

日本正面臨武漢肺炎疫情擴大的危機。推特上，有位網民「貓重力」推文質疑公用廁所烘手機的衛生，不但被瘋狂轉推，更引發網友熱議。

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「明明有研究結果顯示烘手機會擴散病毒，而且國立感染症研究所制定的『新型流感對策行動計畫』也禁止使用烘手機。對抗冠狀病毒，口罩與酒精都賣到大缺貨，那為何公用廁所的烘手機被置之不理？ 」

該網民後留言補充，這個禁令僅適用於該研究所內。不過，他也表示，既然研究機構在流感爆發時禁用烘手機，那新冠病毒疫情爆發，一般人就更不應該使用烘手機。

事實上，歐美許多研究都指出，烘手機其實並不像外表看起來那麼衛生。英國里茲大學曾在《醫院傳染期刊》（the Journal of Hospital Infection）發表研究，結果顯示，空氣中的細菌檢測數量在使用強風烘手機時，比使用手巾擦手後足足多上了27%。而且用完烘手機15分鐘後，仍可驗出細菌。

2016年，西敏大學也在《應用微生物學期刊》（Journal of Applied Microbiology）發表研究。其中顯示，噴氣式烘手機可將細菌擴散至廁所內3公尺遠距離。

2018年，《應用及環境生物學》（Applied and Environmental Microbiology）上亦刊登了美國康乃狄克州立大學團隊調查了36間廁所的研究結果：烘手機的熱風所含細菌量，遠較廁所空氣來得多。

烘手機的衛生疑慮，不只被西方國家研究證實，日本感染學學會的會報也刊登了相關論文，指出烘手機有被飛沫中細菌汙染之虞。種種例證令日本人開始認為，洗手後用手巾擦手，比使用烘手機來得衛生。

「去年，歐洲有些國家，已經明令禁止醫院等公共場所使用烘手機了喔！」「我在東京醫科大學看診，那裏從舊病房時期就沒有噴氣式烘手機了」許多網民留言附和貓重力的主張。

▲仔細、正確洗手很重要。（示意圖／123RF）

不過，反烘手機推文中，也有留言指出，或許有沒有正確洗手才是重點：「若是有好好洗手再使用不就好了？」「也有人只沖了一下水就使用噴氣式烘手機喔！」

日本衛生微生物研究中心的研究員李新一便表示，並不能因此一概而論地認為「所有烘手機都不衛生」。

他指出，儘管使用烘手機，周邊環境的細菌一時性地增加，但數量造成問題的可能性很低。而且細菌一經乾燥就會死亡，若是不直接接觸，是不必擔心的。李新一認為，使用手巾和烘手機，兩者衛生程度差別不大，不須過於神經質。

該研究員並未提及病毒，但他亦強調，洗手在衛生上更為重要。顯然，無論烘手機衛生與否，洗手不確實，衛生與否都免談。

資料來源：FINDERS、NICONICO NEWS等

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