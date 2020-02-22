　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網友熱議「烘手機會擴散病毒」！專家回應了：確實洗手更重要

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

烘手機方便沒帶手帕者洗手後烘乾雙手，但真的衛生嗎？（翻攝自推特）

▲烘手機方便沒帶手帕者洗手後烘乾雙手，但真的衛生嗎？（翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

使用烘手機是否衛生？日本網民在SNS挑起了這個疑問，在這個全球繃緊神經對抗新型冠狀病毒的非常時期，尤其敏感，造成熱議。但是日本研究員卻認為，不需要過度緊張。

日本正面臨武漢肺炎疫情擴大的危機。推特上，有位網民「貓重力」推文質疑公用廁所烘手機的衛生，不但被瘋狂轉推，更引發網友熱議。

請繼續往下閱讀...

「明明有研究結果顯示烘手機會擴散病毒，而且國立感染症研究所制定的『新型流感對策行動計畫』也禁止使用烘手機。對抗冠狀病毒，口罩與酒精都賣到大缺貨，那為何公用廁所的烘手機被置之不理？ 」

該網民後留言補充，這個禁令僅適用於該研究所內。不過，他也表示，既然研究機構在流感爆發時禁用烘手機，那新冠病毒疫情爆發，一般人就更不應該使用烘手機。

事實上，歐美許多研究都指出，烘手機其實並不像外表看起來那麼衛生。英國里茲大學曾在《醫院傳染期刊》（the Journal of Hospital Infection）發表研究，結果顯示，空氣中的細菌檢測數量在使用強風烘手機時，比使用手巾擦手後足足多上了27%。而且用完烘手機15分鐘後，仍可驗出細菌。

2016年，西敏大學也在《應用微生物學期刊》（Journal of Applied Microbiology）發表研究。其中顯示，噴氣式烘手機可將細菌擴散至廁所內3公尺遠距離。

2018年，《應用及環境生物學》（Applied and Environmental Microbiology）上亦刊登了美國康乃狄克州立大學團隊調查了36間廁所的研究結果：烘手機的熱風所含細菌量，遠較廁所空氣來得多。

烘手機的衛生疑慮，不只被西方國家研究證實，日本感染學學會的會報也刊登了相關論文，指出烘手機有被飛沫中細菌汙染之虞。種種例證令日本人開始認為，洗手後用手巾擦手，比使用烘手機來得衛生。

「去年，歐洲有些國家，已經明令禁止醫院等公共場所使用烘手機了喔！」「我在東京醫科大學看診，那裏從舊病房時期就沒有噴氣式烘手機了」許多網民留言附和貓重力的主張。

▲▼示意圖,生活,洗手,口罩,保健,機場,危險,防禦,病,疫情,設備,防疫,醫院,設備,風險。（示意圖／123RF）

▲仔細、正確洗手很重要。（示意圖／123RF）

不過，反烘手機推文中，也有留言指出，或許有沒有正確洗手才是重點：「若是有好好洗手再使用不就好了？」「也有人只沖了一下水就使用噴氣式烘手機喔！」

日本衛生微生物研究中心的研究員李新一便表示，並不能因此一概而論地認為「所有烘手機都不衛生」。

他指出，儘管使用烘手機，周邊環境的細菌一時性地增加，但數量造成問題的可能性很低。而且細菌一經乾燥就會死亡，若是不直接接觸，是不必擔心的。李新一認為，使用手巾和烘手機，兩者衛生程度差別不大，不須過於神經質。

該研究員並未提及病毒，但他亦強調，洗手在衛生上更為重要。顯然，無論烘手機衛生與否，洗手不確實，衛生與否都免談。

資料來源：FINDERS、NICONICO NEWS等

更多鏡週刊報導
告別通勤地獄？　武漢肺炎成日本「在家上班」推手
【疫情中的古都】武漢肺炎衝擊京都　旅館住宿只需「銅板價」!
【疫情在日本】7片口罩近1100台幣！　日賣家轉賣口罩「賺10倍價差」

ET快訊
菲律賓目前只3例1死！當地台人喊「我不信」　爆FB上看到真相
南投首例！男子居家檢疫連逃2次「還跑去環島」遭重罰15萬元
台南槍擊案死者姐曝三角情仇！兇嫌「行刑式開6槍」殺30年友：
醫師提5建議提高免疫力！「做到這項」風險降6成 ..謝震武驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「最後一人入住才離開」　鑽石公主號包機回台...陳時中行程曝光

大老闆「醬菜瓶裝咖啡」超自豪　溫拿哥秒慚愧：我好遜！網刷讚長知識了

菲律賓目前只3例1死！當地台人曝IP喊「我不信」　爆FB上看到真相…超驚悚

最高規格防疫！鑽石公主專機不進航廈⋯維修員「親入機棚消毒檢疫」

鑽石公主號19人返台！地勤曝震撼心得「致敬醫護人員」：根本呼吸困難

提前部署「專責病房」！指揮中心列指引：醫護輪班比照SARS

新冠肺炎重症加死亡率15％　台大學者：可能是人造病毒、異常突變

網友熱議「烘手機會擴散病毒」！專家回應了：確實洗手更重要

防疫工作「台灣是亞洲最好？」　一對比日韓等國…網狂讚3點：讓人安心很多

252人檢驗全為陰性「中部家庭群聚結案」　 網嗨：彰化過關了

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

「最後一人入住才離開」　鑽石公主號包機回台...陳時中行程曝光

大老闆「醬菜瓶裝咖啡」超自豪　溫拿哥秒慚愧：我好遜！網刷讚長知識了

菲律賓目前只3例1死！當地台人曝IP喊「我不信」　爆FB上看到真相…超驚悚

最高規格防疫！鑽石公主專機不進航廈⋯維修員「親入機棚消毒檢疫」

鑽石公主號19人返台！地勤曝震撼心得「致敬醫護人員」：根本呼吸困難

提前部署「專責病房」！指揮中心列指引：醫護輪班比照SARS

新冠肺炎重症加死亡率15％　台大學者：可能是人造病毒、異常突變

網友熱議「烘手機會擴散病毒」！專家回應了：確實洗手更重要

防疫工作「台灣是亞洲最好？」　一對比日韓等國…網狂讚3點：讓人安心很多

252人檢驗全為陰性「中部家庭群聚結案」　 網嗨：彰化過關了

新冠肺炎虐爆南韓　官方宣告「全國淪陷」最後堡壘蔚山區…遭大邱女攻破！

渣男偷吃正宮怒攤牌…《多情》衝5高收視！侯怡君感謝：4小孩狂闖禍

蔡旻佑脫光泡湯當網美　爸爸一個箭步...衝拍正面照「有什麼好害羞」

噁男假好心帶路...強拉弱視女「摸下體」！她嚇壞求助　站務員：妳也沒看清楚

桃警春安期間掃蕩全市黑幫 查獲674人、槍毒等成果豐碩

「最後一人入住才離開」　鑽石公主號包機回台...陳時中行程曝光

鈴木一朗8成力量飆4K！　陳偉殷「與神同行」覺得幸福

沒有到95%！日韓旅遊升至「第二級警示」5家旅行社應對懶人包

米蘭直播／BV大秀來了！2／23凌晨0點　最新爆款登場

美國CDC誤列台灣「社區傳播」　外交部：美方理解我顧慮！協調處理中

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

病毒專家：台灣已明顯社區感染

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

北部女「指標確診」爆家庭傳播　專家：病毒恐突變

日韓旅遊建議　升高為第二級警示

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

浙江台商3家人無症狀　指揮中心釋疑

棄台大電機！高三弟「改拚生科」他搖頭

鑽石公主號　母子抵台北醫院篩檢

鑽石公主號19人入院　陽性秒隔離

買到酒精分「10年好友」　對方姊：哪個牌子的？

日韓旅遊二級警示　團費可拿回9成

更多熱門

相關新聞

曼谷鬧區男童墜樓　當紅女星全程直擊嚇壞了

曼谷鬧區男童墜樓　當紅女星全程直擊嚇壞了

曾經因為《把哥哥退貨可以嗎》來到台灣的泰星Yaya，是泰國一線女星，20日下午在曼谷市區四面佛一帶的尚泰世界購物中心（Central World）出席活動，遇到讓她極度驚嚇的事件。

「阿才的店」老闆病逝...享年54歲！

「阿才的店」老闆病逝...享年54歲！

小A辣倒數2個月「送走弟弟，接妹妹出來」！

小A辣倒數2個月「送走弟弟，接妹妹出來」！

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

倫敦市長參選人想接手辦奧運　日網友：先把鑽石公主號開回去

倫敦市長參選人想接手辦奧運　日網友：先把鑽石公主號開回去

關鍵字：

鏡週刊烘手機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

吳兆絃帥爸曝光！

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

病毒專家：台灣已明顯社區感染

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面