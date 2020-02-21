「阿才的店」負責人阿華逝世...享年54歲！陳水扁、林飛帆曾是座上賓

▲知名熱炒店「阿才的店」負責人阿華今晨病逝。（翻攝阿才的店臉書粉絲頁）

圖文／鏡週刊

在政壇頗負盛名的台式熱炒店「阿才的店」，老闆阿華（劉建華）今（21日）晨在醫院病逝，她的女兒Eve在臉書發文表示，「阿華今天清晨6：32離開了...雖然爸爸才54歲，但我覺得他這一生夠任性夠精彩了。」

本刊《鏡週刊》2017年曾報導阿華罹癌治療的消息，當時「阿才的店」交由華嫂負責，女兒Eve則幫忙經營臉書粉絲頁。2018年，「阿才的店」搬遷到仁愛路新址重新開張，仍舊吸引不少熟客上門。

阿華的女兒今早在臉書公布父親離世的消息，並留言：「朋友們請不要為了沒有見到他最後一面感到傷心，這些年你們之間的彼此關心和幫助才是最可貴，最不可抹滅的。」「雖然爸爸才54歲，但我覺得他這一生夠任性夠精彩了。」

「阿才的店」最早是1990年11月18日開幕，位於仁愛路與金山南路交界，當時台灣剛解嚴不久，街頭運動風起雲湧，不少抗爭者及政壇人士晚上常在這家餐廳不期而遇，讓「阿才的店」成為另類的民主聖地。

「阿才的店」初代老闆是余岳叔，外號「阿才」，阿華是阿才的表弟，阿才因身體不堪負荷，開店3年後把店頂給阿華，1993年起就由阿華經營至今。

這間熱炒店的顧客大有來頭，例如民進黨前主席許信良的50大壽就在阿才的店舉辦，前總統陳水扁也曾多次到店裡吃飯，近年竄起的太陽花學運領袖林飛帆、陳為廷也曾帶香港雨傘革命領袖黃之鋒等人到店裡聚餐。



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