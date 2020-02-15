屏東2個月內發生岸際8起海龜死亡　海巡籲勿丟棄人工垃圾

▲海巡署第六岸巡隊14日在台26線道南下10公里處竹坑岸邊發現一隻死亡海龜，這是該單位兩個月來處理的第8隻 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第六岸巡隊14日在台26線道南下10公里處竹坑岸邊，又發現一隻死亡海龜，這是該單位兩個月來處理的第9隻，但只有一隻被救活，非比尋常，雖經保育專家研判海龜死亡原因多數不明，但民眾應注意海洋環境保育，從事海域遊憩時勿隨意丟棄人工垃圾，以免造成海龜誤食，發生憾事。

南部分署第六岸巡隊第六三岸巡中隊第二機動巡邏站線上巡邏組於昨天下午執行巡邏勤務時，於屏東縣台26線道南下10公里竹坑岸際發現1隻死亡海龜，隨即與國立海洋生物博物館及屏東縣政府農業處動物保護及保育科聯繫協處，經測量海龜長30公分、寬15公分，經國立海洋生物博物館事務助理吳先生研判為保育類「綠蠵龜」，另屏東縣動物保護及保育科陳技士表示海龜已死亡，請海巡人員就地掩埋即可。

第六岸巡隊表示，這兩個月來已接獲8起海龜救援通報，海龜死亡數多達8隻，僅1隻存活；籲請民眾，美麗的風景，掌握在全民手中，每個人都應共同對海洋環境盡微薄之力，切勿亂丟垃圾，如發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理。

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