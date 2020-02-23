25歲無聊男：想確定警方執勤認真否？謊報萬華發生槍戰　數十警員荷槍撲空

記者張君豪／台北報導

雖然日前台北市萬華區傳出兩件開槍鬥毆事件，但居然有無聊民眾凌晨利用公用電話打了3通110報案，謊稱萬華區發生群眾鬥毆槍戰，警方不敢大意出動快速打擊部隊到場戒備，結果卻屢屢讓地方警力撲空，萬華警方不敢大意到場還封鎖現場進行調查，結果後來才查出：竟是無聊的張姓男子亂打公用電話亂報警，警方事後調閱監視器逮捕這名25歲的張姓男子到案說明。

▲張姓男子落網辯稱因生活無聊報假案：想看警員值勤是否認真遭警方函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓男子落網辯稱因生活無聊報案謊稱有槍擊事件，造成大批警員疲於奔命。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方證實，張姓男子到案後辯稱自己覺得生活很無聊，想要驗證一下警方執勤是否很認真，才會半夜走出家門用公用電話報警：「西昌街有兩幫人鬥毆，場面火爆發生槍戰」

結果張男無聊打謊報電話耍警，萬華警方聽到聚眾鬥毆且發生槍戰，不敢大意出動20多名線上各派出所警網趕到現場支援，結果警員到場發現「槍戰地點」毫無人跡靜悄悄不像發生過刑案，警方才知道大批警力荷槍實彈身穿防彈背心趕赴現場的大場面，原來是被民眾一通謊報電話「耍了！」

萬華警方事後根據勤務中心收到報案電話的發話地點，反溯謊報電話民眾打電話的地點並循線調閱監視器，認為張姓男子涉嫌報假案觸犯刑法171條誣告罪、同時亦違反社會秩序維護法將可處3日居留或裁處1萬2千元罰鍰；萬華警方呼籲民眾切莫報假案浪費警力，更有可能造成警力空跑造成轄區治安放空城，也希望民眾多體諒警員日常工作的辛勞。

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