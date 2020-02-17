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槍擊犯「靈安尊王」前投案！阿北以為酒客搶小姐　持美制90轟穿他大腿

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▲在萬華區三水街飲酒店開槍傷人的方姓男子17日凌晨遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲在萬華區三水街飲酒店開槍傷人的方姓男子17日凌晨遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區三水街某小吃店16日凌晨5點發生槍擊案，被害人王姓男子左大腿遭歹徒持手槍開槍射擊左腿，所幸警消及時將他送台大醫院急救挽回一命，槍擊案發生後，萬華警分局與台北市刑大組成專案小組，鎖定開槍的方姓男子及同案共犯施男，方男開槍後逃逸，16日晚間9點多到萬華區貴陽街艋舺青山宮前投案，警方在他身上起獲罕見美制史密斯威森M469半自動90制式手槍。

▲在萬華區三水街飲酒店開槍傷人的方姓男子17日凌晨遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方搜出罕見的美制史密斯威森的制式90手槍。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，涉嫌開槍的施姓、方姓男子案發當天凌晨2點到該店內飲酒，後來因為消費糾紛，認為賬單金額有問題與飲酒店的櫃台人員發生爭吵，當時在旁飲酒的王姓男子（50歲）聽到爭吵聲音上前勸阻，60歲方男誤認王男為了陪酒小姐與他爭吵，心生不滿，認為遭「削面子」，返家取槍返回飲酒店尋仇，結果看到剛剛勸架王男還在店內，一時情緒激動上前朝王男左大腿開了一槍洩憤。

▲在萬華區三水街飲酒店開槍傷人的方姓男子17日凌晨遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方搜出罕見的美制史密斯威森的制式90手槍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方訊後先依觸犯殺人、槍砲彈藥刀械管制條例將方男移送台北地檢署偵辦，萬華警方表示：因近期轄區發生多起重大刑案，將規劃專案勤務，針對西門町商圈與龍山寺附近飲酒場所進行威力掃蕩、重點臨檢幫派圍事營業場所，希望藉此維護轄區治安穩定。

▲▼青山宮。（圖／ETtoday資料照）

▲方男開槍後逃逸，16日晚間9點多到萬華區貴陽街艋舺青山宮前投案。（青山宮示意圖／ETtoday資料照）

根據維基百科， 艋舺青山宮，俗稱青山宮、青山王宮、青山王廟、青山王館、王爺公館、萬華青山宮或臺北青山宮，位於臺北市萬華區貴陽街2段218號，現列中華民國直轄市定古蹟。為肇建於1856年（清文宗咸豐6年）的民間信仰道教廟宇，主祀青山靈安尊王。該廟自清治時期以來就是艋舺地區泉州三邑人的王爺信仰中心之一，每逢青山靈安尊王壽誕日前夕都有隆重祭典，正日為萬華區年中慣例迎神中最盛大者，俗稱「艋舺大拜拜」，為臺北市三大廟會之一。今日，青山宮與艋舺龍山寺、艋舺清水巖與西門町天后宮（原艋舺新興宮）合稱「艋舺四大廟」

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