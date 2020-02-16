賞燈會愛孫遭人潮沖散　正妹警機警尋回！阿嬤激動落淚

▲南港所警員孫欣怡、莊瑋浩熱心協助參觀燈會民眾找回走失的孫子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2020台北燈節在南港車站、西門町雙主場盛大舉辦，2月9日晚間卻傳出民眾偕金孫到南港看燈節，卻因人潮眾多導致孫子走丟的意外情況，南港派出所正妹女警孫欣怡與同事莊瑋浩當時在燈節服務台值班，接獲阿嬤慌張求助拜託警方幫忙找孫，警員機警安撫參加燈節家屬情緒，並透過無線電通報周遭警網協尋，順利找到走失男童。





▲南港所警員熱心協助參觀燈會民眾找回走失的孫子。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警分局說明：南港派出所警員孫欣怡及莊瑋浩2月9日晚間執行燈節勤務，約19時40分許，一名楊姓阿嬤慌張跑到服務臺求助，稱晚上帶孫子來逛花燈展，卻可能不注意沒牽好孫子遭人潮沖散，老婦遍尋不著孫子的情況下，著急向警方求助。

警員不斷安撫阿嬤情緒，並記下報案人所述孫子的長相、穿著特徵，警方立刻通報周邊執行巡邏、防竊、交通疏導勤務的員警分頭尋找。不一會就在燈會現場找到一名落單且特徵、穿著相符的6歲男童，經電話聯繫阿嬤到場，確認正是與阿嬤走散的孫子。阿嬤趕到服務臺一見到員警將「金孫」平安帶回，高興得喜極而泣，頻向員警致謝。



警方呼籲燈節期間雖然北市警局投入大批警力、義警民防人員加強防竊及維護周遭秩序，但希望民眾開心參加燈會活動，能夠細心注意家人、關心家中幼小成員的行蹤，才能避免遭熱鬧人潮沖散。

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