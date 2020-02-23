　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓最年幼確診！4歲童發燒隔離檢測呈陽性　托兒所1成人也感染

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,南韓大邱。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓出現第5起死亡案例，目前新冠肺炎警戒級別已提高至最高等級。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診人數大幅增加至556人，5人病逝，其中1人就在疫情嚴重的大邱。大邱廣域市長權泳臻23日表示，截至目前為止，南韓境內最年幼的病例為大邱一名4歲幼童，是大邱東區一間托兒所的學童，但據了解，此前托兒所內一名成年人也感染新冠肺炎。

韓媒《中央日報》引述權泳臻的說法指出，該名4歲幼童出現發燒症狀後，隨即採取居家隔離，但最新病毒檢測結果呈現陽性，成為全南韓年紀最小的確診患者。此前，最年輕的感染者為一名住在水源的11歲小學生（第32例確診患者），是第20例確診者的女兒。

▲▼ 南韓武漢肺炎,南韓新冠肺炎。（圖／達志影像）

▲許多人搭地鐵都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

為了應對持續擴散的疫情，南韓執政黨共同民主黨23日要求政府起草編列補充預算案。議員Lee In-young表示，國會24日即將舉行全體會議，旨在討論特別措施，包括成立一個針對新冠肺炎的特別委員會，「我們請求政府起草一份補充預算案」，並在國會上報告，屆時此案將被迅速審查，法案最快可在3月17日之前通過。

如今，南韓即將於3月初迎來開學季，有中國留學生為了遵守開學前14天的隔離觀察措施，目前已陸續入境南韓，各大學校正加緊腳步做準備，因為學生無法外出，要在宿舍內解決三餐。不過，但Lee In-young提到，希望教育部能夠考慮延後開學日期，藉此遏止疫情進一步擴散。

►快訊／南韓大邱爆首例死亡！　5旬女患者治療中病逝成全國第5死
►不斷更新／南韓全國淪陷　官方宣告「升為紅色警戒」
►影／義大利79確診「感染源找不到」！總理封鎖城鎮衝擊5萬人　球賽延期大學停課

ET快訊
武漢血友病童「藥不夠用」！母急喊救救孩子..陳時中回應了
南韓7小時內再激增46例新冠肺炎！全國累積602確診5死
手刀快衝7-11！台酒75%防疫酒精提早開賣了
醫事人員禁出國「醫美」也包括！出國研習需向縣市衛生局申報　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大陸留學生高舉「China❤Japan」！　日本街頭送暖8箱口罩

日本累計139確診　德仁迎接60歲生日「期待奧運也擔憂疫情」

不斷更新／日本新增3確診「累計至773例」　南韓激增46例「境內累計602確診」

斯洛伐克遇大風雪！2波蘭登山客墜崖　直升機狂繞…海拔2558m見遺體

快訊／土耳其伊朗邊界5.7地震「大樓倒塌7死」　土耳其證實：多人受困

網傳「新冠病毒是CIA生化武器」　美批俄方是幕後黑手…美女外交發言人嗆聲！

快訊／南韓7小時再增46例新冠肺炎！　全國累計602確診5死

南韓最年幼確診！4歲童發燒隔離檢測呈陽性　托兒所1成人也感染

22年來死亡首例！阿根廷麻疹復燃　官員憂失「絕跡國」地位

南韓新冠肺炎疫情預警上調至最高級！　文在寅：新天地相關病例會更多

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

大陸留學生高舉「China❤Japan」！　日本街頭送暖8箱口罩

日本累計139確診　德仁迎接60歲生日「期待奧運也擔憂疫情」

不斷更新／日本新增3確診「累計至773例」　南韓激增46例「境內累計602確診」

斯洛伐克遇大風雪！2波蘭登山客墜崖　直升機狂繞…海拔2558m見遺體

快訊／土耳其伊朗邊界5.7地震「大樓倒塌7死」　土耳其證實：多人受困

網傳「新冠病毒是CIA生化武器」　美批俄方是幕後黑手…美女外交發言人嗆聲！

快訊／南韓7小時再增46例新冠肺炎！　全國累計602確診5死

南韓最年幼確診！4歲童發燒隔離檢測呈陽性　托兒所1成人也感染

22年來死亡首例！阿根廷麻疹復燃　官員憂失「絕跡國」地位

南韓新冠肺炎疫情預警上調至最高級！　文在寅：新天地相關病例會更多

白富美空姐相親被打槍...列高危險群　未婚聯誼口罩上身哀嘆：看攏嘸

快訊／許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月…IG曬片報喜

大陸留學生高舉「China❤Japan」！　日本街頭送暖8箱口罩

娘家冰箱冒出神物…她糗問「冷凍尿布」用途？　網狂讚超好用：當媽的都知道

日本累計139確診　德仁迎接60歲生日「期待奧運也擔憂疫情」

南韓疫情激增至602例！韓生來台成防疫漏洞？陳時中：教育部研議中

高中木聯／上屆四強正面交鋒　穀保KO高苑連15屆8強

吃春酒中賓士！　她笑「給我摸就帶回家」...下秒真的「開過來」

布麗拉森下半身「垃圾袋」也能穿得美！網讚：仙女下凡

《星空》童星長大了！22歲林暉閔「深山玩捉迷藏」嚇破膽

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

日本道歉：鑽石公主號23人未經檢測

義大利新冠暴衝51例確診　10座城鎮封鎖

激增123例　南韓第4死「全國556人感染」

日本新增3確診「累計至773例」

18歲狠媽抓起「往窗外丟」　新生嬰直墜2.1m

韓邪教成煉病毒場！710信徒失聯

南韓男子陳屍家中被發現　屍檢竟驗出「新型冠狀病毒」

浴室「噴紅血」飄腥臭　一查發現鄰居死好久

義大利總理下令城鎮　感染源仍找不到

日本官員爆安倍開防疫會僅10分鐘！

日韓新冠肺炎確診激增　美CDC調高旅遊警示至第二級

醒來！墨國女教授選議員上空出招

即／南韓再添46起「累計602例」

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

更多熱門

相關新聞

韓生來台成防疫漏洞？陳時中：教育部研議中

韓生來台成防疫漏洞？陳時中：教育部研議中

南韓截至今（23日）下午4點，新冠肺炎（COVID-19）疫情較今早10點又增加46例，全國累計達到602例，其中5人死亡。中央流行疫情指揮中心今下午記者會被問日韓生來台就學情況？指揮官陳時中說，教育部已根據指揮中心發布情形積極研議中。

禁止醫事人員出國以「醫院」為主　衛福部25日開會討論

禁止醫事人員出國以「醫院」為主　衛福部25日開會討論

段宜康呼籲：敏感時期「暫停跑攤」

段宜康呼籲：敏感時期「暫停跑攤」

妝化一半能多睡！　醫列「新冠肺炎社會觀察」網笑翻

妝化一半能多睡！　醫列「新冠肺炎社會觀察」網笑翻

血友病童救命藥快用完！海基會回應了

血友病童救命藥快用完！海基會回應了

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19武漢肺炎武漢南韓開學確診大邱日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

指揮中心：醫事人員除報准外不得出國

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

謝和弦爸爸打電話道歉！

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

解除隔離後過10天　廣東女一驗竟是陽性

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面