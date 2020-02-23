　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

力抗疫情！主題樂園228祭優惠　「住宿5折、門票1元、結婚10週年免費」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲劍湖山樂園優惠。（圖／劍湖山提供）

▲劍湖山樂園。（圖／劍湖山提供）

記者李宜秦／台北報導

228連假將至，受到新冠肺炎影響，外出旅遊的民眾大量減少，全台各地主題樂園祭出優惠吸客，六福村與萬瑞森林樂園門票半價、九族文化村櫻花季推出550元優惠票價、西湖度假村不分年齡門票1元、義大世界壽星與結婚10週年夫妻免費入園，而泰雅度假村除住宿5折優惠外，還贈送樂園門票，一票就能暢遊園區、泡溫泉、看表演。

新冠肺炎疫情影響，國旅人數大減，為吸引民眾外出旅遊，全台各地遊樂園紛紛推出優惠活動，野柳海洋世界未滿13歲兒童可免費入園；小人國未滿3歲免費入園，3歲到6歲399元，6歲以上特惠499元玩到底；六福村樂園推出「全民同樂」，228連假期間通通499元。

請繼續往下閱讀...

西湖度假村祭出「不分年齡門票1元」的大折扣；麗寶樂園針對探索世界門票、摩天輪、福容飯店、賽車場等推出不同優惠，樂園親子套票只要999元；九族文化村適逢櫻花季，下午2點後入園550元。

▲▼ 義大世界 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲義大世界於連假期間推出許多優惠。（圖／記者劉亮亨攝）

泰雅度假村祭出「入園免門票、住宿5折、露營免門票」等優惠，只要在228連假12點前入園，樂園門票費用全免、住宿費用5折，且入住就送樂園票，可暢遊園區、泡溫泉、看表演、天空步道、遊園車等，連假期間露營也免費，僅收營位費800元。

劍湖山世界推出「活力健康1起來」專案，即日起至3月1日，12歲以下1元起，還有機會抽運動休旅車，加碼再送活力健康包，另外2月壽星在本月底入園只要100元。228連假期間入住劍湖山飯店每晚只要2288元，每日限量10間。

義大世界為歡慶10週年，即日起至今年底推出優惠，只要是當日壽星、結婚10週年的夫妻，均可免費入園，另即起至3月1日第二人只要99元，229壽星生日當天免費入園。遠雄海洋公園則推出三大優惠，包括3到6歲100元、學生價最低490元、宜花東鄉親490元，活動均到3月1日止。

ET快訊
欣葉撤出台北101！2關鍵原因曝光　「天下第一台菜」放棄2億
謝和弦爸打電話道歉！Keanna心寒：她們再度故意丟光我東西
南韓現第4例死亡！40歲多男不治..激增123例確診全國累計
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

228連假18條省道地雷路段　南下、北上「塞車時程表」出爐

力抗疫情！主題樂園228祭優惠　「住宿5折、門票1元、結婚10週年免費」

居家檢疫14天！長子「缺席母親告別式」錯過最後一面…友心疼：他很無能為力

921地震20年憑空冒2座堰塞湖！九份二山「寧靜無光害」成夜間生物天堂

3縣市大雨特報！「暖陽春」回溫　中南部空品拉警報

窮太久也是你的錯！心理師點破：夢想成為有錢人的內心深處是「怕孤獨」

台南歷史最久「武聖夜市」驚傳4月底熄燈！地主收回土地…背後原因曝光

「我們都會好好的」華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭上萬網友

口罩瘋狂噴射！網傳「亞崴國家隊」新機台組裝完成…總經理回應了

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批：地方首長要扛起責任

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

228連假18條省道地雷路段　南下、北上「塞車時程表」出爐

力抗疫情！主題樂園228祭優惠　「住宿5折、門票1元、結婚10週年免費」

居家檢疫14天！長子「缺席母親告別式」錯過最後一面…友心疼：他很無能為力

921地震20年憑空冒2座堰塞湖！九份二山「寧靜無光害」成夜間生物天堂

3縣市大雨特報！「暖陽春」回溫　中南部空品拉警報

窮太久也是你的錯！心理師點破：夢想成為有錢人的內心深處是「怕孤獨」

台南歷史最久「武聖夜市」驚傳4月底熄燈！地主收回土地…背後原因曝光

「我們都會好好的」華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭上萬網友

口罩瘋狂噴射！網傳「亞崴國家隊」新機台組裝完成…總經理回應了

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批：地方首長要扛起責任

IG消失3天…蕾菈凌晨認「燒到39.4」淋巴也腫起來！　「急奔大醫院」女兒視訊要哭了

綠燈亮他秒加速...擦撞鄰車逃逸　到案竟罵被撞女駕駛：這樣也報案真無聊

宰制NBA還不夠　詹姆斯計劃未來參選美國總統？

日職／火腿熱身賽戰養樂多　王柏融先發棒次往前調

民生用水只能撐到3月底？　水利署澄清：防疫供水無虞

使用乾洗手常見3錯誤！噴太少、動作慢　都是白搭

鑽石公主號返港首例確診！　豪宅男發燒38.2度「自行吞退燒藥」醫生逼問才坦白

日專家估算：疫情3月～5月之間達到高峰　中國40％人口受感染

深夜見連身裙女倒後座…運將停「工地圍籬內」開門強壓！她虛軟哭喊：救救我

5天飆破300人感染！南韓大邱「一夜添93例」　醫護公教學生全中鏢

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭網友

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

施文儀：陳時中恐在錯誤領導下被糟蹋掉

南韓433例炸裂！台網友卻激讚高招

3縣市大雨特報　中南部空品拉警報

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

心理師點破：窮太久也是你的錯！

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

他勸台人不用笑南韓：接著有掃墓、遶境

鑽石公主號19人返台！地勤曝震撼心得致敬醫護

「溫妮vs泱泱」男粉秒揭她完美女神一面

熱炒店「月薪變日薪」他喊苦被酸自私

更多熱門

相關新聞

228連假18條省道塞車時程表

228連假18條省道塞車時程表

228連假將放3天，公路總局盤點出連假期間易壅塞的18條省道路段，包含台9線蘇花公路、南迴公路、台14甲線清境農場路段等。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，自2月27日0時至3月1日24時止，14家公路客運業者提供90條國道客運路線優惠。

228連假全台樂園優惠盤點

228連假全台樂園優惠盤點

228泰雅渡假村12點前入園免門票

228泰雅渡假村12點前入園免門票

桃園56家汽車代檢廠　228連假不定檢

桃園56家汽車代檢廠　228連假不定檢

國發會粉專推薦10出遊好景點

國發會粉專推薦10出遊好景點

關鍵字：

228連假主題樂園義大六福村劍湖山

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

救命藥再告鑿　血友病童母籲快包機

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

領養小黑狗！洗一洗變白臉梗犬

視障女搭捷運遭性騷　北捷警察出面了

謝和弦爸爸打電話道歉！

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

劉真裝葉克膜搶救17天！辛龍有意轉院救愛妻　吳宗憲8字回應曝內幕

華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭網友

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面