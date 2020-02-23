力抗疫情！主題樂園228祭優惠　「住宿5折、門票1元、結婚10週年免費」

▲劍湖山樂園。（圖／劍湖山提供）

記者李宜秦／台北報導

228連假將至，受到新冠肺炎影響，外出旅遊的民眾大量減少，全台各地主題樂園祭出優惠吸客，六福村與萬瑞森林樂園門票半價、九族文化村櫻花季推出550元優惠票價、西湖度假村不分年齡門票1元、義大世界壽星與結婚10週年夫妻免費入園，而泰雅度假村除住宿5折優惠外，還贈送樂園門票，一票就能暢遊園區、泡溫泉、看表演。

新冠肺炎疫情影響，國旅人數大減，為吸引民眾外出旅遊，全台各地遊樂園紛紛推出優惠活動，野柳海洋世界未滿13歲兒童可免費入園；小人國未滿3歲免費入園，3歲到6歲399元，6歲以上特惠499元玩到底；六福村樂園推出「全民同樂」，228連假期間通通499元。

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西湖度假村祭出「不分年齡門票1元」的大折扣；麗寶樂園針對探索世界門票、摩天輪、福容飯店、賽車場等推出不同優惠，樂園親子套票只要999元；九族文化村適逢櫻花季，下午2點後入園550元。

▲義大世界於連假期間推出許多優惠。（圖／記者劉亮亨攝）

泰雅度假村祭出「入園免門票、住宿5折、露營免門票」等優惠，只要在228連假12點前入園，樂園門票費用全免、住宿費用5折，且入住就送樂園票，可暢遊園區、泡溫泉、看表演、天空步道、遊園車等，連假期間露營也免費，僅收營位費800元。

劍湖山世界推出「活力健康1起來」專案，即日起至3月1日，12歲以下1元起，還有機會抽運動休旅車，加碼再送活力健康包，另外2月壽星在本月底入園只要100元。228連假期間入住劍湖山飯店每晚只要2288元，每日限量10間。

義大世界為歡慶10週年，即日起至今年底推出優惠，只要是當日壽星、結婚10週年的夫妻，均可免費入園，另即起至3月1日第二人只要99元，229壽星生日當天免費入園。遠雄海洋公園則推出三大優惠，包括3到6歲100元、學生價最低490元、宜花東鄉親490元，活動均到3月1日止。