台南將軍槍擊案！男死女重傷　警方封鎖現場調查原因　

▲台南市將軍區青鯤鯓發生槍擊案，有1對男女都中槍，經送醫急救，男死女重傷，學甲分局警方封鎖現場勘查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市將軍區青鯤鯓發生1死1重傷槍擊案，有1對男女都中槍，學甲分局警方迅速到場，並通報消防局救護車將2名傷者分別送往佳里奇美醫院及及麻豆新樓醫院急救，男性頭和胸中3槍，到院前已無生命跡象，送醫急救仍不治身亡，女性的頭、肩受傷，目前院方正搶救，全案由警方調查偵辦中。

據了解，21日下午3時6分許，台南市消防局119據報，將軍區鯤鯓里有人中槍需救護，消防局出動將軍分隊及七股分隊救護車前往搶救，將軍分隊救護人員到場，發現有2人身中槍傷，1名頭部及胸部槍傷男子已無生命跡象（OHCA），護車人員馬上送佳里奇美醫院急救，惟仍傷重不治身亡；現場另一名意識模糊，頭部後側撕裂傷，左肩槍傷的女子，由七股分隊救護車送麻豆新樓醫急救中。

台南市警學甲分局青鯤鯓派出所員警據報火速到場，並拉起封鎖線進行勘查，並請市警局刑事鑑識人員到場勘查蒐證，現場有起獲彈殼，槍擊原因及涉案對象不明，目前學甲分局已成立專案小組，除報請檢察官指揮偵辦，並擴大調閱監視系統，並派員前往醫院戒護，以進一步釐清相關案情，全力偵辦緝兇中。

►75%酒精的乾洗手來啦！