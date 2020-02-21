香港返台趴趴走挨罰15萬…高雄女投訴「我不知道規定」！衛生局秀親筆簽名打臉

▲女子在居家檢疫通知書上留下親筆簽名，成了鐵證。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

為防堵新冠肺炎疫情大規模感染，中央流行疫情指揮中心要求民眾配合居家隔離或居家檢疫，若違反規定將會面臨罰款。高雄一名女子2月5日自澳洲返台，途中在香港待了一天後才轉機入境台灣；女子控訴，當時防疫人員並未明確告知不得外出，她因此收到衛生所開立罰單，氣得向媒體投訴。對此，衛生局秀出居家檢疫通知書打臉，上方還有女子親筆簽名鐵證，強調已盡告知義務，但女子仍擅自外出，因此依法開出15萬元罰單。

該名女子控訴，她6日搭乘飛機自澳洲返台，途中經香港轉機，抵達桃園機場時，防疫人員僅告知新冠肺炎疫情蔓延，期間盡量避免外出，並未明確告知她需要居家檢疫14日、不得外出，結果事後卻因此收到衛生所開立罰單，讓她無法接受。

對此，高雄市衛生局駁斥，女子說法與事實差距甚大，機票票根可以佐證，女子5日當天自澳洲搭機起飛，在香港逗留1天後才於6日搭機返回桃園機場，按規定必須居家檢疫，期間不得外出。

衛生局拿出居家檢疫通知書打臉，表示上方有女子親筆簽名，女子已明確知悉居家檢疫相關規定，但14日卻仍外出購買日用品而遭人檢舉，衛生局查證屬實後，依法開罰15萬元。

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▼女子機票票根顯示她在香港逗留一日才返台。（圖／記者吳奕靖翻攝）